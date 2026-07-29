باولو مالديني ومايكل جوردان أشهرهم ودومينيك ثيم آخرهم.. أبطال الرياضات المزدوجة يواصلون مسلسل "جنون الهوس التنافسي"

تخيل عزيزي القارئ، أن تبني مجدك كاملًا في عالم تعرف كل أسراره؛ ثم تقرر بكل بساطة أن تهدم جدران هذا العرش، لتنطلق كـ"مبتدئ" في مجال مختلف كليًا.

هذا التناقض بين صناعة المجد في عالم ما، ثم الانطلاق كـ"مبتدئ" في مجالٍ آخر؛ هو ما يصنع إحدى أكبر الظواهر إثارة، في التاريخ الرياضي.

نعم.. الكثير من الرياضيين حول العالم، قرروا ترك اللعبة التي صنعوا فيها مجدهم الشخصي؛ ليحترفوا رياضة مختلفة تمامًا، قبل التقاعد بشكلٍ نهائي.

آخر هؤلاء الرياضيين؛ نجم التنس النمساوي دومينيك ثيم، البالغ من العمر "32 سنة" والحاصل على بطولة أمريكا المفتوحة 2020.

ثيم المصنف الثالث سابقًا، اعتزل لعبة التنس عام 2024 أساسًا؛ ليُفاجئ الوسط الرياضي بعد عامين كاملين، باقتحام عالم كرة القدم.

وخلال اليومين الماضيين.. تم تسجيل اسم ثيم في سجلات الاتحاد النمساوي لكرة القدم؛ ليبدأ رحلته مع النادي المحلي بادنر إيه سي، الناشط في دوري الدرجة الثامنة.

وبالتالي، أصبح ثيم آخر حلقة في مسلسل "جنون الهوس التنافسي" لأبطال الرياضات المزدوجة؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..