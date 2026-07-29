Goal.com
مباشرالتذاكر
Dominic Thiem Michael Jordan Paolo Maldini GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

باولو مالديني ومايكل جوردان أشهرهم ودومينيك ثيم آخرهم.. أبطال الرياضات المزدوجة يواصلون مسلسل "جنون الهوس التنافسي"

فقرات ومقالات
إيطاليا
النمسا
ميلان
بوروسيا دورتموند
فرنسا
مانشستر يونايتد
مارسيليا

عشق الرياضة لا ينتهي عند معظم اللاعبين..

تخيل عزيزي القارئ، أن تبني مجدك كاملًا في عالم تعرف كل أسراره؛ ثم تقرر بكل بساطة أن تهدم جدران هذا العرش، لتنطلق كـ"مبتدئ" في مجال مختلف كليًا.

هذا التناقض بين صناعة المجد في عالم ما، ثم الانطلاق كـ"مبتدئ" في مجالٍ آخر؛ هو ما يصنع إحدى أكبر الظواهر إثارة، في التاريخ الرياضي.

نعم.. الكثير من الرياضيين حول العالم، قرروا ترك اللعبة التي صنعوا فيها مجدهم الشخصي؛ ليحترفوا رياضة مختلفة تمامًا، قبل التقاعد بشكلٍ نهائي.

آخر هؤلاء الرياضيين؛ نجم التنس النمساوي دومينيك ثيم، البالغ من العمر "32 سنة" والحاصل على بطولة أمريكا المفتوحة 2020.

ثيم المصنف الثالث سابقًا، اعتزل لعبة التنس عام 2024 أساسًا؛ ليُفاجئ الوسط الرياضي بعد عامين كاملين، باقتحام عالم كرة القدم.

وخلال اليومين الماضيين.. تم تسجيل اسم ثيم في سجلات الاتحاد النمساوي لكرة القدم؛ ليبدأ رحلته مع النادي المحلي بادنر إيه سي، الناشط في دوري الدرجة الثامنة.

وبالتالي، أصبح ثيم آخر حلقة في مسلسل "جنون الهوس التنافسي" لأبطال الرياضات المزدوجة؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • Michael JordanGetty Images

    1/ مايكل جوردان

    أسطورة كرة السلة الأمريكية، فاجأ العالم بإعلان اعتزاله رسميًا عام 1993؛ وذلك بعد كتابة التاريخ مع نادي شيكاغو بولز، سواء جماعيًا أو فرديًا.

    مفاجأة جوردان لم تتوقف عند الاعتزال؛ حيث قام بتوقيع عقد احترافي مع نادي شيكاغو وايت سوكس، للعب في الدوريات الأقل تصنيفًا برياضة البيسبول.

    وأساسًا.. جوردان اتخذ هذه الخطوة المفاجئة، تلبية لحلم والده الراحل، الذي تعرض للقتل في حادث سرقة بشهر يوليو 1993؛ قبل أن يعود لممارسة رياضته المفضلة مجددًا، وهي كرة السلة.

    • إعلان
  • CUP-FR98-FRA-DEN-BARTHEZAFP

    2/ فابيان بارتيز

    حارس مرمى منتخب فرنسا، الذي توج ببطولتي كأس العالم 1998 وأمم أوروبا 2000؛ قرر ممارسة رياضة مختلفة تمامًا، في أعقاب اعتزاله كرة القدم بشكلٍ نهائي.

    هذه الرياضة الجديدة التي احترفها بارتيز، هي سباق السيارات "Motorsports"، والذي تألق فيها بشكلٍ واضح؛ وذلك بعد سنوات مجده مع ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي، في كرة القدم.

    وفي عالم المحركات؛ حقق بارتيز بطولة فرنسا عام 2013، مع المشاركة عدة مرات في سباق "لومان 24 ساعة" الشهير.

  • ITALY-FASHION-ARMANI-OBITAFP

    3/ باولو مالديني

    هذا الأسطورة الخالدة في عالم كرة القدم الإيطالية، والنادي المحلي العملاق ميلان؛ قرر احتراف لعبة التنس، وذلك بعد تركه رياضته المفضلة بـ8 سنواتٍ كاملة.

    مالديني تأهل عام 2017؛ للعب مباراته الاحترافية الأولى في منافسات "Aspria Tennis Cup"، التي استضافتها مدينة ميلانو الإيطالية.

    وجاءت هذه المنافسات، التي تأهل لها مالديني وقتها، ضمن جولات التحدي التابعة لرابطة محترفي التنس "فئة الزوجي"؛ ولكنه لم يحقق فيها النجاح المرجو.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Jim ThorpeHulton Archive

    4/ جيم ثورب

    أحد أعظم رياضيي القرن العشرين، الفائز بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد 1912، ضمن منافسات ألعاب القوى "خماسي وعشاري"؛ دفعه شغفه إلى ممارسة أكثر من لعبة أخرى، خلال مسيرته الحافلة.

    نعم.. ثورب بعد كتابته المجد في عالم ألعاب القوى؛ قام باحتراف رياضتين أخرتين، هما:

    * أولًا: دوري كرة القدم الأمريكية "NFL".

    * ثانيًا: دوري البيسبول للمحترفين.


  • WrestleMania 42Getty Images Sport

    5/ بروك ليسنر

    بعد مسيرة ناجحة في المصارعة الاستعراضية "WWE"؛ التحق بروك ليسنر بفريق مينيسوتا فيكينج، الناشط في دوري كرة القدم الأمريكية "NFL".

    ولعب ليسنر المباريات التحضيرية بقميص مينيسوتا، في عام 2004؛ قبل أن يلتحق بالفنون القتالية المختلطة، مع تحقيق لقب الوزن الثقيل في منظمة "UFC".

  • SiriusXM at Super Bowl LX – Feb 5Getty Images Entertainment

    6/ بو جاكسون وديون ساندرز

    لم ينتهِ الأمر عند النماذج التي ذكرناها في السطور الماضية؛ فهُناك أساطير مارسوا رياضتين بالتوازي، على النحو التالي:

    * بو جاكسون

    يُعتبر المعيار الذهبي للرياضيين متعددي المواهب؛ فهو الوحيد الذي اُختير بقائمة "كل النجوم" في دوريين محترفين، هما البيسبول وكرة القدم الأمريكية "NFL".

    * ديون ساندرز

    صاحب الرقم القياسي الفريد؛ باعتباره الرياضي الوحيد، الذي لعب في نهائيي "السوبر بول" والدوري الأمريكي للبيسبول.

    ليس هذا فقط؛ بل أن ساندرز سجل هدفًا في دوري كرة القدم الأمريكية "NFL" وحقق ضربة ناجحة في البيسبول، بنفس الأسبوع.


  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    7/ أوسين بولت

    لا يُمكن أن نختم تقريرنا، الذي ذكرنا فيه بعض النماذج فقط لـ"مزدوجي الرياضات"؛ وذلك بدون الحديث عن العداء الجمايكي أوسين بولت، أسرع رجل في التاريخ وصاحب الرقم القياسي العالمي في سباقي 100م و200م.

    بولت بعد اعتزاله ألعاب القوى عام 2017؛ بدأ في خوض عدة اختبارات مع أندية عالمية في كرة القدم، على النحو التالي:

    * أولًا: خوض فترة معايشة وتدريب مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

    * ثانيًا: التدرب مع ناديي سندرلاند الإنجليزي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

    * ثالثًا: فترة معايشة مع نادي سترومسغودست النرويجي بجانب خوض مباراة ودية معه.

    وفي أغسطس 2018.. انضم بولت إلى نادي سنترال كوست الأسترالي؛ حيث شارك معه في مباريات ودية كـ"جناح وقلب هجوم"، مع تسجيل هدفين في أحد اللقاءات.

    وقدّم سنترال كوست عرضًا إلى بولت، من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق بشكلٍ رسمي؛ لكن لم يتم الاتفاق في النهاية، لينتهي حلم الرجل الأسرع في العالم.