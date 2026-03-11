يحقق مانشستر سيتي موسمًا رائعًا وهو في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات للمرة الأولى منذ 2016، حيث يتصدر الترتيب بفارق ثماني نقاط مع بقاء ست مباريات فقط على نهاية الموسم. ومع ذلك، فإن مستقبل شو غير المحسوم يمثل مصدر قلق كبير، حيث أكدت اللاعبة الدولية الجامايكية مكانتها كواحدة من أفضل اللاعبات في العالم بتسجيلها 15 هدفًا في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم.

إذا لم تجدد شو عقدها مع مانشستر سيتي، الذي ينتهي في غضون بضعة أشهر، فإن صحيفة "ذا تايمز" تذكر أن تشيلسي يعتبر المرشح الأبرز للتعاقد معها، حيث يعرض عليها البلوز راتباً أعلى من راتبها الحالي في ناديها الحالي.