باني شو إلى تشيلسي؟! منافسو مانشستر سيتي في دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي على استعداد للانقضاض على اللاعبة النجمة التي دخلت الأشهر الأخيرة من عقدها من خلال انتقال مجاني
تقرير: تشيلسي يبحث عن انتقال مجاني لنجم مانشستر سيتي بوني شو
يحقق مانشستر سيتي موسمًا رائعًا وهو في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات للمرة الأولى منذ 2016، حيث يتصدر الترتيب بفارق ثماني نقاط مع بقاء ست مباريات فقط على نهاية الموسم. ومع ذلك، فإن مستقبل شو غير المحسوم يمثل مصدر قلق كبير، حيث أكدت اللاعبة الدولية الجامايكية مكانتها كواحدة من أفضل اللاعبات في العالم بتسجيلها 15 هدفًا في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم.
إذا لم تجدد شو عقدها مع مانشستر سيتي، الذي ينتهي في غضون بضعة أشهر، فإن صحيفة "ذا تايمز" تذكر أن تشيلسي يعتبر المرشح الأبرز للتعاقد معها، حيث يعرض عليها البلوز راتباً أعلى من راتبها الحالي في ناديها الحالي.
ليس مثل مانشستر سيتي: لماذا دخل شو في الأشهر الأخيرة من عقده؟
من المفاجئ أن تصل حالة شو إلى هذه النقطة. لقد كان مانشستر سيتي جيدًا جدًا في تجديد عقود لاعبيه الرئيسيين في السنوات الأخيرة، حيث قام بتجديد عقودهم مبكرًا لتجنب أي سيناريوهات صعبة مثل هذه وتقليل فرص فقدان أي شخصيات مهمة. لم تقل شو سوى أشياء جيدة عن الفترة التي قضتها في مانشستر، ومن غير الواضح في هذه المرحلة ما الذي أدى إلى هذا التقدم الضئيل في المفاوضات حول العقد الجديد.
وكان أندري جيجلرتز، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد أكد في وقت سابق من الموسم أن المفاوضات جارية بشأن العقد. لكن عندما سُئل عن الوضع الشهر الماضي، لم يستطع تقديم أي معلومات جديدة. وقال في مؤتمر صحفي: "ليس لدي أي مستجدات بشأن ذلك".
أسوأ سيناريو: خسارة شو لصالح منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون ضربة قوية لمانشستر سيتي
من الصعب المبالغة في تقدير حجم الضربة التي سيتكبدها سيتي بفقدان شو. تظهر أهميتها للفريق بوضوح في الأرقام، حيث سجلت 108 أهداف في 128 مباراة فقط في جميع المسابقات منذ انضمامها للنادي في عام 2020. تجدر الإشارة إلى أن فشل سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات 2023-24، بعد أن بدا أنه في متناول اليد، كان بسبب غياب شو بسبب الإصابة. هذا دون الحاجة إلى الخوض في جميع الأعمال الأخرى التي تقوم بها اللاعبة البالغة من العمر 29 عامًا لهذا الفريق خارج الملعب، دفاعيًا وفي بناء الهجمات.
فقدانها لصالح منافس في الدوري سيكون أكثر إيلامًا. كان أداء سيتي في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) مخيبًا للآمال في الآونة الأخيرة، كما يتضح من انتظاره لمدة 10 سنوات للحصول على لقب ثانٍ، لكنه أحرز تقدمًا كبيرًا هذا الموسم في تعويض هذا الفارق. لكن رحيل شو للانضمام إلى تشيلسي، خاصة إذا كان ذلك بسبب تأخر الاستثمار عن منافسيه، سيثير تساؤلات جدية حول قدرة الفريق على المضي قدمًا من هنا.
لماذا شو هو بالضبط ما يحتاجه تشيلسي هذا الصيف
بالنسبة لتشيلسي، فإن إبرام صفقة شو سيكون أمراً بالغ الأهمية. فقد افتقر البلوز إلى اللمسة الحاسمة في الثلث الأخير من الملعب هذا الموسم، حيث لم يكن هناك فريق في الدوري الإنجليزي للسيدات أقل أداءً أمام المرمى. سجل النادي اللندني 29 هدفًا على الرغم من أن إحصائية الأهداف المتوقعة كانت 33.77. ويأتي وست هام، الذي يحتل المركز الثالث من القاع، في المرتبة التالية على تلك القائمة، وإن كان بفارق سلبي قدره 2.66، مقارنة بـ 4.77 لـ تشيلسي. وستساعد شو، التي تتفوق بستة أهداف على أقرب منافستها على الحذاء الذهبي، بشكل كبير في هذا الصدد.
كما أن العديد من مهاجمي البلوز سينتهي عقدهم هذا الصيف، ومن المتوقع أن يبحثوا عن مهاجم جديد. سام كير وكاتارينا ماكاريو وأجي بيفر جونز جميعهن في الأشهر الأخيرة من عقودهن مع تشيلسي، وتبدو ماكاريو الأكثر احتمالاً للمغادرة، نظراً لأنها لم تحظَ بالدور المنتظم الذي كان متوقعاً لها هذا الموسم، عندما كانت لائقة بدنياً. هناك أيضًا اهتمام كبير بالنجمة الأمريكية، ويبدو أن الانتقال إلى الولايات المتحدة هو الاحتمال الأكبر.
