من ناحية أخرى، بالنسبة لتشيلسي، فإن التعاقد مع لاعب مثل شو سيكون أمراً هائلاً. فقد افتقر البلوز إلى اللمسة الحاسمة في الثلث الأخير من الملعب هذا الموسم، حيث لم يكن هناك فريق في دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي (WSL) أقل أداءً أمام المرمى. سجل النادي اللندني 29 هدفًا على الرغم من أن إحصائية الأهداف المتوقعة كانت 33.77. ويأتي وست هام، الذي يحتل المركز الثالث من القاع، في المرتبة التالية على تلك القائمة، وإن كان بفارق سلبي قدره 2.66، مقارنة بـ 4.77 لتشيلسي.

كما أن العديد من مهاجمي البلوز ستنتهي عقودهم هذا الصيف، لذا فليس من المستغرب أن يبحثوا عن مهاجم في سوق الانتقالات. سام كير وكاتارينا ماكاريو وأجي بيفر جونز جميعهن في الأشهر الأخيرة من عقودهن مع تشيلسي، وتبدو ماكاريو الأكثر احتمالاً للمغادرة، حيث لم تحظَ بالدور المنتظم الذي كان متوقعاً لها هذا الموسم، على الرغم من لياقتها البدنية. هناك أيضًا اهتمام كبير بالنجمة الأمريكية، ويبدو أن الانتقال إلى الولايات المتحدة هو الاحتمال الأكبر.

لكن إذا جدد شو عقده مع مانشستر سيتي، فسيتعين على تشيلسي توجيه انتباهه إلى مكان آخر، مع ظهور شائعات عن أهداف جديدة محتملة مع اقتراب موعد انتقالات الصيف.