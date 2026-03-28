التقطت كاميرات "سكاي سبورت" جوزيبي بانكارو في مقابلة تحدث فيها عن السباق على لقب الدوري الإيطالي، كما أعرب عن رأيه بشأن منتخبإيطاليا بقيادة جينارو غاتوزو، الذي ينتظره نهائي التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد البوسنة: «لقد تركت لي الفرحة بالفوز بالمباراة، وهو الأمر الأهم. لسوء الحظ، كان من الممكن أن تظهر أشباح الماضي، وفي الواقع كان الفريق متوتراً للغاية في الشوط الأول. ثم استرخى وفاز بجدارة، مدفوعاً بلاعب عظيم مثل تونالي".
بانكارو واثق: "اللقب؟ إنتر يشعر بضغط ميلان ونابولي، لكن إلى أي مدى يؤمنون بذلك؟"
هل هناك تغييرات مطلوبة أم أن الفريق جاهز؟
"عادةً لا يُغير المرء تشكيلة الفريق الفائز: فقد أدى اللاعبون في الخطوط الجانبية أداءً جيداً. كما أن سبينازولا وباليسترا لاعبان قويان للغاية، وأنا معجب جداً بالأخير. لكنني سأعيد اختيار التشكيلة التي فازت. أعتقد أن المباراة الأكثر صعوبة من الناحية النفسية هي المباراة الأولى. وأعتقد أننا سنكون يوم الثلاثاء فريقاً جاهزاً، منذ الدقيقة الأولى، للعب بأقصى طاقتنا والعودة إلى كأس العالم".
هل انتهت البطولة؟
واختتم بانكارو حديثه بتقديم رؤيته بشأن نهاية الموسم: «في رأيي، الأمر لم يحسم بعد على الإطلاق. إنتر يشعر بضغط ميلان ونابولي: علينا أن نرى إلى أي مدى يؤمنون بفرصهم».