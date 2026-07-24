كشفت رابطة الدوري السعودي عن المعايير والعوامل التي اعتمدت عليها في بناء جدول مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027، الذي ينطلق في 13 أغسطس 2026 ويختتم في 29 مايو 2027، وذلك تمهيداً للإعلان عن جدول مباريات الموسم، دون الكشف عن الموعد المحدد لإعلان الجدول بعد.
بانتظار الجدول النهائي .. التصنيف والتوقفات الطويلة يتحكمان في معايير جدول دوري روشن 2026-2027
السبب وراء الكشف عن المعايير
ويأتي الإعلان عن معايير الجدولة قبل الكشف عن الجدول بحسب البيان عبر موقع الرابطة وحساباتها الرسمية بهدف توضيح الأسس المعتمدة في توزيع المباريات وتسلسلها، في ظل ما تشهده الروزنامة الرياضية للموسم المقبل من كثافة استثنائية في الالتزامات الدولية والقارية والمحلية، وبما يعزز وضوح آلية بناء الجدول لدى الأندية والجماهير ووسائل الإعلام.
وأشارت الرابطة أنه تم عقد ورشة عمل مع جميع الأندية لعرض الية الجدولة والرزنامة، كما أُتيحت فرصة لجميع الأندية لمشاركة طلباتها في ما يخص تسلسل المباريات وجدولة المواعيد.
المشاركات الخارجية والتوقفات الدولية
وتشارك ثمانية أندية سعودية خلال الموسم المقبل في أربع بطولات خارجية، بالتزامن مع توقفات الاتحاد الدولي لكرة القدم ومشاركات المنتخب السعودي، التي تستحوذ على نحو 80 يوماً من الروزنامة، إلى جانب استضافة كأس آسيا 2027، التي تتطلب ما يزيد على 44 يوماً، دون احتساب مدة تسليم الملاعب قبل انطلاق البطولة.
كما تتضمن الروزنامة 59 يوماً مخصصة لمختلف البطولات السعودية والقارية، و43 يوماً لفترات الراحة بين المباريات. وفي ضوء تداخل هذه الالتزامات، يتوفر أمام الرابطة 102 أيام فعلية لجدولة 306 مباريات ضمن 34 جولة من دوري روشن السعودي.
المعايير
اعتمدت الرابطة عشرة معايير رئيسية لبناء الجدول، من أبرزها عدم خوض أي نادٍ أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجها، وأن يخوض كل نادٍ خلال أول جولتين وآخر جولتين من الموسم مباراة على أرضه وأخرى خارجها. كما اشترطت المعايير ألا تقل فترة الراحة بين مباراتين متتاليتين للنادي الواحد عن يومين، بصرف النظر عن المسابقة التي يشارك فيها، بما يراعي سلامة اللاعبين وانتظام مشاركات الأندية في مختلف البطولات.
وصُنفت الأندية إلى أربعة مستويات؛ يضم المستوى (ألف) والمستوى (باء) خمسة أندية لكل منهما، فيما يضم المستوى (جيم) والمستوى (دال) أربعة أندية لكل منهما.
ويهدف التصنيف إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن في تسلسل المباريات، بحيث لا يواجه أي نادٍ أندية المستوى «ألف» في جولتين متتاليتين بما يحد من تكدس المواجهات الصعبة خلال فترات زمنية متقاربة، ويُحتسب التقييم بناءً على نتائج ثلاثة مواسم، باستخدام أوزان زمنية ثابتة تمنح وزناً أكبر للموسم الأخير.
موعد الإعلان
ومن المقرر أن تعلن الرابطة جدول مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027 في المرحلة التالية، متضمناً توزيع مباريات الجولات على امتداد الموسم.، ولم يوضح البيان الموعد المحدد للإعلان بعد.
وذكر الإعلامي "سلطان العتيبي" أن الجدول سيصدر مساء الجمعة بصفة رسمية، في ظل انتشار تسريبات غير مؤكدة على وسائل التواصل بخصوص مباريات الجولة الأولى لدوري روشن في موسم 2026-2027.
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