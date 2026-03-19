باليوكا يشيد بفيكاريو: "إنتر لا تفوت أبدًا فرصة التعاقد مع أفضل اللاعبين". ولهذا السبب لا تشكل السن مشكلة

الكلمات حول هدف النيرازوري في المرمى

"إنتر بحاجة إلى حارس مرمى قوي"، يقول جيانلوكا باجليوكا بثقة، الذي حرس مرمى النيرازوري لمدة خمس سنوات بعد حصوله على المركز الثاني مع المنتخب الإيطالي في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة. ويؤكد لاعب بولونيا السابق أن هذا الوصف ينطبق تماماً على غولييلمو فيكاريو لاعب توتنهام، الذي يمر بموسم صعب، لكن باجليوكا يؤكد أنه لا مجال للشك في قيمته.

كان بإمكان فيكاريو الانضمام إلى إنتر بعد انتقال أونانا إلى مانشستر يونايتد، لكن توتنهام تدخل بسرعة مستغلاً طول أمد المفاوضات مع الشياطين الحمر. "لقد لعب في أهم دوري في العالم، في نادٍ كان يهدف قبل بضع سنوات إلى الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. فاز العام الماضي بدوري أوروبا رغم أنه يواجه خطر الهبوط هذا العام... لم يكن بإمكانه اتخاذ قرار أفضل: إذا اتصل بك فريق لعب للتو نهائي دوري أبطال أوروبا، كيف يمكنك أن ترفض؟ الآن يمر بموسم سيئ، لم يقدم أداءً رائعاً كما في العام الأول، لكننا رأينا أن الفريق بأكمله واجه مشاكل، وتغير المدرب، ثم تم استبداله في دوري أبطال أوروبا، ومن حل محله في المرمى تسبب في كوارث... (الحارس الثاني أنتونين كينسكي، محرر)

  التقييم على موقع Vicario

    "فيكاريو هو بالتأكيد أحد أفضل حراس المرمى الإيطاليين الموجودين حالياً. إنه لم يصل بعد إلى مستوى النجوم الكبار، لكنني أعتقد أنه إذا انضم بالفعل، فسيكون اختياره متجاوزاً لجنسيته. لا أعتقد أن إنتر تريد بالضرورة حارساً إيطالياً؛ فقد رأينا في السنوات الأخيرة أن النادي اعتمد فقط على حراس أجانب، وهم أفضل من كان متاحاً في سوق الانتقالات ولم يترك إنتر فرصة ضياعهم. سيتم اختيار فيكاريو بناءً على مؤهلاته فقط. كما أن الأمر يبدو فرصة جيدة في سوق الانتقالات. فيكاريو بارع جدًا بين القائمين. أما نقطة ضعفه، فأعتقد أنها الخروج من المرمى. أحيانًا أراه ملتصقًا جدًا بخط المرمى. ما هو مؤكد أنه لم يلعب قط في نادٍ إيطالي كبير، لذا ستكون هذه تجربة جديدة تمامًا. سنرى. لا يسعني سوى أن أتمنى له التوفيق".


    • إعلان

  ذكريات النيرازوري

    "كنت قد خضت للتو نهائي كأس العالم عام 1994... على أي حال، كان عليّ أن أحل محل والتر زينجا الذي كان أسطورة في إنتر. لكن عندما اخترت هذا النادي بعد السنوات التي قضيتها في سامبدوريا، فعلت ذلك من أجلي، في محاولة لتحسين مستواي أكثر. كانت مغامرة جديدة سحرتني في بيئة كانت ترغب في إعادة انطلاقها. تم الترحيب بي بشكل جيد للغاية، ويجب أن أقول إن كل شيء كان سهلاً إلى حد ما على الرغم من أنني كنت سأخلف والترون".

  • "حتى في هذه الفترة العصيبة، يظل توتنهام أحد أسوأ الشركاء الذين يمكن الجلوس معهم على طاولة المفاوضات: فالرئيس بيبي ماروتا والمدير الرياضي بييرو أوسيليو يتذكران جيداً الصرامة التي اتسمت بها المفاوضات في عهد إريكسن. قد يكون هناك هذه المرة قدر أكبر من المرونة، لكن الكثير سيعتمد على السعر المحدد في البداية: فيكاريو لديه عقد حتى عام 2028 وسيكلف ما بين 15 و20 مليون يورو، وهو رقم "مقبول"، على الرغم من أنه من مواليد عام 1996 وسيبلغ الثلاثين من عمره في أكتوبر. من حيث المبدأ، في هذه اللحظة التاريخية، لا يُنصح إنتر باستثمارات في لاعبين من هذا العمر، لكن الدور المعني يستثنى من قاعدة المبدأ: سيكون أمام فيكاريو عدة سنوات لاسترداد قيمة التعاقد وإثبات موهبته القديمة، التي يبدو أنها تلاشت الآن في دوامة الدوري الإنجليزي الممتاز"، كما تكتب صحيفة "لا غازيتا".

