باليوكا يشيد بفيكاريو: "إنتر لا تفوت أبدًا فرصة التعاقد مع أفضل اللاعبين". ولهذا السبب لا تشكل السن مشكلة

"إنتر بحاجة إلى حارس مرمى قوي"، يقول جيانلوكا باجليوكا بثقة، الذي حرس مرمى النيرازوري لمدة خمس سنوات بعد حصوله على المركز الثاني مع المنتخب الإيطالي في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة. ويؤكد لاعب بولونيا السابق أن هذا الوصف ينطبق تماماً على غولييلمو فيكاريو لاعب توتنهام، الذي يمر بموسم صعب، لكن باجليوكا يؤكد أنه لا مجال للشك في قيمته.

كان بإمكان فيكاريو الانضمام إلى إنتر بعد انتقال أونانا إلى مانشستر يونايتد، لكن توتنهام تدخل بسرعة مستغلاً طول أمد المفاوضات مع الشياطين الحمر. "لقد لعب في أهم دوري في العالم، في نادٍ كان يهدف قبل بضع سنوات إلى الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. فاز العام الماضي بدوري أوروبا رغم أنه يواجه خطر الهبوط هذا العام... لم يكن بإمكانه اتخاذ قرار أفضل: إذا اتصل بك فريق لعب للتو نهائي دوري أبطال أوروبا، كيف يمكنك أن ترفض؟ الآن يمر بموسم سيئ، لم يقدم أداءً رائعاً كما في العام الأول، لكننا رأينا أن الفريق بأكمله واجه مشاكل، وتغير المدرب، ثم تم استبداله في دوري أبطال أوروبا، ومن حل محله في المرمى تسبب في كوارث... (الحارس الثاني أنتونين كينسكي، محرر)