بينما يضرب العالم كفًا على كف بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون في كأس العالم 2026، هناك صراع آخر دائر في السعودية بشأن ما عاناه الأندية من مثل تلك القرارات في دوري روشن.
قضية بالوجون تلقي بظلالها على دوري روشن .. "السعودية الوحيدة التي لم تندهش والهلال دفع ثمن قرار مشابه من قبل"
ما القصة؟
المهاجم الأمريكي بالوجون تعرض للطرد المباشر خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ32 من كأس العالم 2026، ما يعني إيقافه بشكل تلقائي بالدور التالي خلال مواجهة بلجيكا، المقرر لها فجر غدٍ الثلاثاء، بتوقيت مكة المكرمة.
لكن المفاجأة كانت صدور بيان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعلن خلاله تعليق إيقاف بالوجون لمدة عام كامل، يُقيم سلوكه خلاله، ما يعني مشاركته بشكل طبيعي في دور الـ16 من المونديال أمام بلجيكا.
هذا القرار جاء بعد مكالمة هاتفية خاصة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مع جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحسب ما أكدت الصحف العالمية.
الآن تسيطر حالة الغضب على الوسط الرياضي العالمي، مؤكدين اختلال ميزان العدل في كرة القدم فقط من أجل مصلحة البلد المستضيف لكأس العالم 2026.
"الهلال عانى من قبل من مثل هذا القرار"
الإعلام السعودي بدأ في إسقاط قضية بالوجون على الأوضاع في دوري روشن خلال السنوات الأخيرة، ومنهم صالح سليمان الحناكي الذي رصد تضرر الهلال أكثر من مرة على خلفية تعليق قرارات إيقاف، لمصلحة منافسيه.
الحناكي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "محليًا سبق وتم تعليق إيقاف 3 لاعبين حتى يشاركوا أمام الهلال من الفتح والقادسية والاتفاق بحجة التدابير الوقتية، وعندما طلب الهلال التدابير في قضية كنو تم الرفض لتكتمل مسرحية إيقاف الهلال ومنح رونالدو للنصر! كما لعب بيتروس موسمًا كاملًا وقرار إيقافه مخفي في أدراج اتحاد الكرة!".
لم يذكر الحناكي تحديدًا من اللاعبين الذين تم رفع الإيقاف عنهم من الفتح والقادسية والاتفاق من أجل خوض مواجهات الهلال، لكنه يسقط في حديثه على قضية محمد كنو الشهيرة، بعدما وقع عقد انتقاله للنصر وتمديد عقده مع الزعيم في آنٍ واحد، ما كلفه الإيقاف عدة أشهر وحرمان الهلال من التعاقدات لفترتي قيد (صيف 2022 وشتاء 2023).
وحينها طلب الهلال تعليق العقوبة، كي يتمكن من تدعيم صفوفه قبل خوض كأس العالم للأندية في أوائل عام 2023، لكن طلبه قوبل بالرفض.
"السعودية الوحيدة التي لم تندهش من القرار"
في الإطار ذاته، سخر الإعلامي الرياضي السعودي صالح الطريقي من الوضع، مطالبًا الجماهير السعودية بشكر اتحاد الكرة المحلي بداعي أنه معتاد على مثل هذه القرار التي تشبه تعليق إيقاف فولارين بالوجون.
وكتب الطريقي عبر حسابه على "إكس": "اشكروا اتحادنا.. بعد دهشة شعوب العالم بسبب إلغاؤ فيفا البطاقة الحمراء عن مهاجم المنتخب الأمريكي، اكتشفت بعد نظر اتحادنا، أظن الشعب الوحيد الذي لم يدهشه القرار شعبنا، فنحن تعودنا على مثل هذا القرار العادل".
وماذا بعد؟
رغم الغضب العالمي من فيفا إلا أنه من المنتظر أن يقود بالوجون منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة الثالثة فجر غدٍ الثلاثاء – بتوقيت مكة المكرمة – خلال مواجهة بلجيكا، لحسم المتأهل لدور الثمانية من كأس العالم 2026.
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