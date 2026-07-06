قضية بالوجون تلقي بظلالها على دوري روشن .. "السعودية الوحيدة التي لم تندهش والهلال دفع ثمن قرار مشابه من قبل"

المهاجم الأمريكي بالوجون تعرض للطرد المباشر خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ32 من كأس العالم 2026، ما يعني إيقافه بشكل تلقائي بالدور التالي خلال مواجهة بلجيكا، المقرر لها فجر غدٍ الثلاثاء، بتوقيت مكة المكرمة.

لكن المفاجأة كانت صدور بيان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعلن خلاله تعليق إيقاف بالوجون لمدة عام كامل، يُقيم سلوكه خلاله، ما يعني مشاركته بشكل طبيعي في دور الـ16 من المونديال أمام بلجيكا.

هذا القرار جاء بعد مكالمة هاتفية خاصة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مع جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحسب ما أكدت الصحف العالمية.

الآن تسيطر حالة الغضب على الوسط الرياضي العالمي، مؤكدين اختلال ميزان العدل في كرة القدم فقط من أجل مصلحة البلد المستضيف لكأس العالم 2026.



