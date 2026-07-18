شهد عدد التعليقات التي تنطوي على الكراهية على الإنترنت ارتفاعاً هائلاً خلال كأس العالم في الولايات المتحدة. فقد حذف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أكثر من سبعة ملايين تعليق تنطوي على إهانات أو ترهيب أو تهديدات خلال فترة البطولة. وأعلنت الفيفا يوم السبت أن هذا العدد يزيد بأكثر من 14 ضعفاً عن العدد المسجل قبل أربع سنوات خلال بطولة كأس العالم في قطر.
بالملايين وأضعاف كأس العالم 2022.. رسائل الكراهية تغزو مونديال 2026!
توقعات بحضور جماهيري كبير في المباراة النهائية
ويتولى مسؤولية حذف التعليقات «خدمة الحماية من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي» التابعة للاتحاد، والتي قامت بمراجعة ما مجموعه 53 مليون تعليق. ومن المتوقع أن تشهد المباراة النهائية يوم الأحد بين إسبانيا والأرجنتين تدفقاً كبيراً آخر من التعليقات.
كأس العالم: في عام 2022، كان عدد الرسائل التي تنطوي على الكراهية أقل بكثير
في عام 2022، تم حذف 470 ألف تعليق مسيء أو ترويعي، لكن البطولة شملت 40 مباراة أقل وكانت مدتها أقصر. وارتفع عدد المنشورات التي أبلغت عنها الفيفا عشرة أضعاف ليصل إلى أكثر من 200 ألف.
بالإضافة إلى ذلك، تم باستخدام الذكاء الاصطناعي «فحص وتقييم أكثر من نصف مليون رسالة تم رصدها موجهة إلى اللاعبين والمدربين والمسؤولين». وتم «إحالة أكثر من 15,000 رسالة منها للمزيد من المعالجة، في حين تم الإبلاغ عن أكثر من 1,000 تهديد خطير بشكل خاص إلى السلطات المختصة، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون».
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