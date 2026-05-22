محمود خالد

بالماضي والأرقام: كيف قلّل الهلال والأهلي من إنجاز النصر والزمالك بعد فرحة اللقب الغائب؟

النصر والزمالك أبطال الدوري..

خير رد على إنجاز الخصم.. التقليل منه. وضع طبيعي في عالم كرة القدم، أن تجد بطلًا عائدًا بعد غياب، والمنافسين يقللون من إنجازه.

موسم العائد بعد غياب طويل، للاعتلاء فوق منصات التتويج، ارتبط فيه اسم النصر بالزمالك المصري، وآرسنال الإنجليزي، أبطال عاشت جماهيرهم سنوات من الألم والانتظار، والحرمان من الفرصة في الأمتار الأخيرة، حتى جاء موسم 2025-2026، ليزيل تلك الأحزان أخيرًا، ويعلن عن أبطال جدد، انطلقت معهم صرخة من الوجدان، لأحلام تحققت أخيرًا.

أفراح بالإنجازات، لا تكتمل إلا بالسخرية من الخصم، خاصة عندما تُحسم الألقاب في الجولة الأخيرة، هكذا كان الحال مع النصر، الذي توج بلقب دوري روشن السعودي، بعد إسقاط ضمك برباعية مقابل هدف، ليرفع الكأس، بينما كان الهلال متمسكًا بأمل أخير في تعثر جاره بالرياض، من أجل تحقيق اللقب.

نفس السيناريو شاهدناه في مصر، وإن كان أكثر مشقة، حيث كان الزمالك في منافسة ثلاثية على لقب دوري نايل، مع الأهلي وبيراميدز، إلا أن فوز الأبيض على سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، كان كفيلًا بنقل الطائرة لدرع الدوري إلى استاد القاهرة الدولي.

إذا ما تناولنا الأمر من زاوية الخصم، فكيف جاء الرد من جماهير المنافسين على تتويج النصر والزمالك بلقبي الدوري؟

    الأهلي: كانت الدنيا غير الدنيا!

    ما إن رفع الزمالك درع الدوري المصري، حتى جاء الحديث من قِبل الغريم التاريخي، الأهلي، حول ذكريات فوزه بلقب الدوري الـ15 في تاريخه، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الأبيض هذا الموسم.

    بعنوان "كانت الدنيا غير الدنيا"، استعادت جريدة الأهلي، ذكريات الفوز بلقب الدوري المصري في موسم 1978-1979، للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بل إنها تحدثت عن الوضع في مصر، كيف كان؟

    عدد سكان مصر آنذاك 40 مليون نسمة، وبداية ظهور التليفزيون الملوّن، والمقاولون العرب كان الفريق الوحيد "غير الجماهيري" من دوري مكون من 12 فريقًا، كما كان الدولار بـ69 قرشًا، وسعر كيلو اللحمة جنيه ونصف، وجرام الذهب كان بخمسة جنيهات.

    الأهلي وجه تهنئة للزمالك باللقب، إلا أن تلك التهنئة لم تخلُ بدورها من بعض الرسائل، التي تحمل طابع السخرية من احتفال الغريم بلقب سبق وأن احتفل به الأحمر منذ زمن بعيد.

    من أجل الوصول إلى الهلال

    أما عن الوضع في السعودية، فلم يختلف كثيرًا، النصر احتفل بلقب الدوري الـ20 (بمختلف فئاته)، لتبدأ معه نغمة السخرية من الهلال، الذي صار الدوري "معصيًا" عليه.

    الأمير الوليد بن طلال، الذي امتلك 70% من حصة نادي الهلال، استعان بلغة الأرقام، وكأنها رسالة بأنه لا يزال كثيرًا على أندية الخصم من أجل الوصول إلى الزعيم.

    ابن طلال أعاد نشر تغريدة نشرها في سبتمبر الماضي، حيث كشف عن كون الهلال الأكثر تتويجًا بالألقاب في السعودية، بـ90 بطولة، وزادت لقبًا جديدًا هذا الموسم، بعد تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين.

    الهلال بـ91 لقبًا، يليه الاتحاد (59) والأهلي (54) ثم النصر (49) والشباب (48)، لينهي رسالته بقوله "نراكم بالموسم القادم بإذن الله، وكل هلال وأنتم بعز وفخر".

    في المقابل، رد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر الأسبق، على رسالة الوليد بن طلال، بمقطع لطفل يضحك، في إشارة ساخرة من تلك الإحصائية.

    من السعودية إلى مصر، تشابه الوضع كثيرًا، فمنذ كأس السوبر في بداية الموسم، إلى بطولة الدوري، كان هناك أكثر من بطل فوق منصات التتويج.

    بطل كأس السوبر: الأهلي.

    بطل كأس خادم الحرمين الشريفين: الهلال.

    بطل دوري روشن السعودي: النصر.

    بطل كأس السوبر: الأهلي.

    بطل كأس مصر: بيراميدز.

    بطل الدوري المصري: الزمالك.

    بل إن السيناريو تشابه أيضًا، في تأهل بطل الدوري إلى نهائي البطولة القارية الثانية، قبل خسارة اللقب، والعجيب أن هذا الأمر حدث في ليلة واحدة؛ فالنصر خاض نهائي دوري أبطال آسيا 2، وجامبا أوساكا فاز باللقب، وفي خلال أقل من ساعة، اختتم الزمالك نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

    التناوش بين الجماهير ظاهرة طبيعية وتزيد "متعة" كرة القدم، إلا أن إنجاز الحاضر يبقى خير توثيق على تاريخ الماضي.

    النصر والزمالك، قصة تتويج بلقب غاب طويلًا، حتى جاء بشق الأنفس، فجماهير الأبيض تصف لقب الدوري المصري الـ15 بأنه الأصعب في تاريخه، بعدما جاء من صراع ثلاثي، وكذلك عشاق النصر الذين حلموا كثيرًا برؤية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يرفع كأس الدوري أيضًا، بعد سنوات من الانتظار.