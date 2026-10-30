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لؤي محمد

بالفيديو.. مصطفى حجي في حوار لجول (2/2): صلاح أكبر من حسام حسن وتاريخ الكرة المصرية.. وبونو تفوق على الحضري

حصريًا
مصطفى حجي
محمد صلاح
حسام حسن
ياسين بونو
عصام الحضري
سفيان أمرابط
محمد وهبي
أشرف حكيمي
المغرب ضد النيجر
المغرب
النيجر
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
مصر ضد مالاوي
مصر
مالاوي
كأس أمم إفريقيا
كأس العالم
السنغال ضد المغرب
السنغال
الجزائر ضد توجو
الجزائر
توجو
جورج وياه
براهيم دياز
راسينج سانتاندير ضد ريال مدريد
راسينج سانتاندير
ريال مدريد
الدوري الإسباني
المغرب
مصر
النيجر
ملاوي
السنغال
الجزائر
توغو
ليبيريا
إسبانيا

أمرابط ليس فوق منتخب المغرب.. عليه أن "يلعب وهو ساكت"

حكيمي وبونو الأفضل في تاريخ المغرب بفارق كبير عن البقية

لهذا السبب يتعثر المغرب في كأس أفريقيا ويتألق بالمونديال

مصر تشبه ألمانيا لكني أصنّفها في المرتبة الخامسة أفريقيًا

جورج وياه أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا.. والكرة الذهبية رجحت كفته على صلاح

ريال مدريد قد يبعد دياز عن تشكيل المغرب.. وأنصحه بالرحيل إلى الاتحاد السعودي

أفضّل إقامة كأس أفريقيا كل عامين لهذا السبب

بعد التصريحات التي كشف فيها مصطفى حجي، أسطورة الكرة المغربية، عن رؤيته لمستقبل منتخب "أسود الأطلس" وأبرز نجومه، يعود في الجزء الثاني من حواره المطول مع "جول" بآراء أكثر جرأة، وملفات شائكة تتجاوز حدود الكرة المغربية إلى صميم الجدل الكروي في مصر وأفريقيا.

وفي واحدة من أبرز محطات الحوار، يوجه حجي رسالة مباشرة إلى المدرب حسام حسن بشأن تعامله مع نجمه محمد صلاح، مؤكدًا أن نجم ليفربول أكبر من المدرب ومن تاريخ الكرة المصرية، وأن مكانته تفرض احترامًا خاصًا داخل المنتخب. كما يكشف موقفه من اقتراب صلاح من تحطيم الرقم القياسي لحسام حسن، ويختار جورج وياه بوصفه أفضل لاعب أفريقي في التاريخ، مستندًا إلى إنجازه التاريخي بالفوز بالكرة الذهبية.

ولا تتوقف التصريحات عند هذا الحد؛ إذ يفتح حجي النار على سفيان أمرابط بسبب موقفه من مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي، ويضع أشرف حكيمي وياسين بونو في قمة تاريخ الكرة المغربية، بفارق كبير عن بقية النجوم، كما يشرح أسباب تعثر "أسود الأطلس" في كأس أمم أفريقيا رغم تألقهم على الساحة العالمية.

ويتطرق الحوار أيضًا إلى تقييمه لقوة المنتخبات الأفريقية، ورأيه في مستقبل البطولة القارية ونظام إقامتها، قبل أن يوجه نصيحة صريحة إلى إبراهيم دياز بشأن مستقبله مع ريال مدريد، داعيًا إياه إلى الرحيل إذا أراد الحفاظ على فرصه في تمثيل المغرب.

بين تصريحات مثيرة للجدل، ومفاضلات بين نجوم وأساطير، ومواقف حاسمة من قضايا تشغل الشارع الكروي، يقدم مصطفى حجي في الجزء الثاني من حواره مع "جول" قراءة جريئة لماضي الكرة الأفريقية وحاضرها، وللخيارات التي قد ترسم ملامح مستقبلها.

اقرأ الجزء الأول من حوار مصطفى حجي مع جول

وإلى الجزء الثاني من الحوار:

  • شاهد الجزء الثاني من حوار مصطفى حجي مع جول

  • كيف تابعت الخلاف بين سفيان أمرابط ومحمد وهبي، بعد أن قال اللاعب إنه لن يمثل المنتخب المغربي طالما بقي المدرب؟

    أمرابط يلعب للمنتخب المغربي الذي يمثل البلد ويرفع رايته، ولا يلعب لمحمد وهبي، وبالتالي يجب عليه اللعب تحت قيادة أي مدرب.

    أنت تمثل البلد وليس المدرب، لذلك لا يجب أن تطالب بتغيير المدرب، سواء كان وهبي أو الركراكي أو أي مدرب آخر.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الغريب أن أمرابط أكد لاحقًا أن الأمر لا يتعلق بقلة المشاركة في المباريات، وبالتالي سبب الخلاف مبهم حتى الآن.

    تمثيل المنتخب المغربي شرف عظيم، أن تحصل على الفرصة لرفع الراية المغربية من بين 40 مليون مغربي فهذا شيء كبير، ويجب أن يكون فوق أي مشكلة.

    كل الاحترام لما قدمه أمرابط مع المنتخب، لكن ذلك لا يعطيه الحق ليقول إنه يجب أن يرحل مدرب كي أنضم إلى الفريق، مَن أنت حتى تقول ذلك؟ أنت لست فوق المنتخب أو المدرب أو الراية المغربية، عليك أن تأتي إلى المنتخب وتلعب وأنت ساكت حتى لو شاركت لدقيقة واحدة، لأنه شرف لك.

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  • هل يمكن القول إن أشرف حكيمي تفوق على كل أساطير المغرب وحسم لقب أفضل لاعب مغربي عبر التاريخ؟

    نعم، هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المغربية بفارق كبير عن أي لاعب آخر، هو بعيد جدًا عن الآخرين.

  • في أي مركز تصنّف حجي بقائمة الأفضل في تاريخ المغرب؟

    (ضاحكًا) لا، أنا بعيد عن ذلك.

    لكني أرى أن حكيمي قدوة للشباب المغربي داخل الملعب، وأرى أنه يأتي في صدارة القائمة، وياسين بونو في المركز الثاني، ثم يأتي البقية بفارق كبير عنهما.

  • لاعب عربي تمنيت أن يكون مغربيًا، مَن هو هذا اللاعب؟

    (ضاحكًا) لامين يامال، فأنا أعتبره عربيًا.

    من الصعب جدًا أن أختار لاعبًا من بلد عربي لتمثيل المغرب، مع احترامي لكل اللاعبين العرب.

  • ولا حتى محمد صلاح؟

    بالنسبة لي، صلاح لاعب كبير جدًا، أكن له كل الاحترام، وأنا من مشجعي هذا اللاعب منذ أن بدأ مسيرته مع ليفربول.

  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    بالمناسبة، ما رأيك في خطوته بالانتقال إلى الدوري التركي رغم أن الفرصة كانت مواتية للعب في دوريات أخرى؟

    صلاح يبلغ من العمر 34 عامًا، ورغم ذلك يحافظ على مستواه داخل الملعب، وأرى أنه مازال يلعب في مستوى عالٍ، ومع نادٍ كبير، كما أنه قدوة لكل اللاعبين فيما يتعلق بحياته خارج الملعب، وأتمنى له الاستمرار لنحو 4 أعوام مقبلة.

  • رغم النتائج الرائعة التي يقدمها المنتخب المغربي في بطولات كأس العالم على مر التاريخ، إلا أنه دائمًا يجد صعوبة في كأس أمم أفريقيا، ما السر من وجهة نظرك؟

    90% من لاعبي المنتخب المغربي هم في الأصل من أوروبا لا يجيدون اللعب على الملاعب الأفريقية، بينما 90% من لاعبي المنتخب المصري مثلًا هم مصريون تربوا في مصر وتعودوا على طبيعة الأجواء في القارة السمراء.

    منتخب المغرب وصل إلى نهائي كأس أفريقيا مرتين، في تونس عام 2004 وفي المغرب 2025، لكنه يفشل كلما أقيمت البطولة في بلدان غير عربية بأجواء صعبة مثل الجابون والكاميرون.

    لاعبو المغرب القادمون من أوروبا يفتقدون الدوافع كلما لعبوا في أفريقيا بعكس الحال عندما يتعلق الأمر بكأس العالم، ونتمنى أن يتغير هذا الوضع ويتعود هؤلاء اللاعبين في المستقبل على الأجواء الأفريقية.

  • النسخة الأخيرة من كأس أفريقيا شهدت اتهامات للتحكيم بمجاملة المغرب على أرضه، وكان آخرها اعتراضات السنغال في المباراة النهائية، ما ردك على هذه الاتهامات؟

    المنتخب السنغال قوي جدًا جدًا، وكنا نتمنى أن نفوز بكأس أفريقيا في الملعب، لكن قبل المباراة النهائية لعبنا ضد منتخبات قوية أيضًا مثل نيجيريا ومالي والكاميرون، وبالتالي فالطريق إلى النهائي كان صعبًا، والمنتخب المغربي كان قويًا وتخطى كل المنافسين داخل الملعب بعد تقديم مستوى عالٍ قبل المشكلة التي وقعت في المباراة النهائية.

    أتمنى أن يكون الحكام الأفارقة على مستوى عالٍ مثل اللاعبين، لا يمكن أن تكون المنتخبات الأفريقية واللاعبون بمستوى رائع والتحكيم في القارة دون المستوى.

  • إذا طلبت منك تصنيف أقوى 5 منتخبات أفريقية في الوقت الحالي، كيف سيكون الترتيب؟

    المغرب في المركز الأول، ثم السنغال، ومالي، والكونغو الديمقراطية، ومصر، ونيجيريا على الترتيب.

  • لماذا وضعت مصر في المركز الخامس بالقائمة؟

    متوسط أعمار لاعبي المنتخب المصري يتراوح بين 30 و33 عامًا، لذلك من الصعب تصنيفه في مرتبة أعلى.

    منتخب مصر كان الأفضل في أفريقيا لسنوات طويلة، والدوري المصري هو الأقوى في القارة السمراء، ويقدم أفضل لاعبين محليين، نقول دائمًا إن مصر هي "ألمانيا أفريقيا"، لما يتمتع به اللاعبون المصريون من انضباط تكتيكي وقوة بدنية.

    لكن تقدم معدل الأعمار في الوقت الحالي هو ما دفعني لهذا التصنيف.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كأس العالم 2026 شهد مشاركة 10 منتخبات أفريقية لأول مرة في التاريخ، ما المنتخب الذي كان يستحق الوصول إلى أبعد مما وصل؟

    المنتخب المصري تعرض لظلم واضح أمام الأرجنتين، وكان يستحق الذهاب بعيدًا، كما أن كوت ديفوار والسنغال قدما مستوى رائعًا.

    بالنسبة للمنتخب المغربي فهو اصطدم بمنتخب فرنسا، وهو واحد أفضل منتخب في العالم، إلى جانب إسبانيا.

  • بالحديث عن منتخب مصر، البعض ينتقد شخصية حسام حسن كونه يصطدم بالنجوم مثل صلاح ومحمد الشناوي، ما رأيك في شخصيته، وأنت سبق لك مواجهته داخل الملعب؟

    شخصية حسام حسن كمدرب هي نفس شخصيته عندما كان لاعبًا، لديه شخصية قوية وكان نجمًا كبيرًا في الكرة المصرية، لكن لا يمكنه أن يكون مثل نجوم المنتخب في الوقت الحالي.

    المنتخب المصري يضم نجومًا كبارًا مثل محمد صلاح.. مع كل الاحترام لحسام حسن، لكن صلاح أكبر منك ومن تاريخ الكرة المصرية، ويجب عليك احترامه.

    صلاح هو قائد المنتخب المصري، وعليك أن تجلس وتتحدث معه، وتمنحه الفرصة للم شمل الفريق، خصوصًا أن اللاعبين يحترمونه، ولديه كلمة مسموعة داخل صفوف المنتخب.

    أقول لحسام حسن لا يمكنك أن تقف ضد صلاح حتى لو كنت المدرب، صحيح أن لديك تاريخ كبير مع المنتخب المصري لكن ذلك أصبح من الماضي، انظر إلى زين الدين زيدان، لم يقف يومًا ضد كريستيانو رونالدو أو كريم بنزيما عندما كان مدربًا لريال مدريد.

  • هل اقتراب صلاح من تحطيم رقم حسام حسن كأفضل هدّاف في تاريخ مصر له دور في الأزمة الدائرة بينهما؟

    لا يجب أن تكون العلاقة بينهما تنافسية، وإنما يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، أنت كنت لاعبًا كبيرًا في الماضي، يجب عليك أن تنظر الآن إلى المستقبل.

  • رغم أن المغرب والجزائر يملكان مواهب كثيرة وتاريخًا عريقًا، إلا أن الأسود وصلوا إلى مستوى عالمي متقدم في السنوات الأخيرة، بينما لم يسلك محاربو الصحراء المسار نفسه، ما السبب من وجهة نظرك؟

    المغرب يعمل على تطوير كرة القدم منذ نحو 15 عامًا عن طريق أكاديمية محمد السادس، أخرجنا مواهب كثيرة، والآن اللاعبون يأتون من أوروبا ليمثلوا المنتخب المغربي ويجدون نفس مستوى الملاعب والمرافق الموجود في القارة العجوز، والآن لاعبونا محترفون في كبرى الأندية بالعالم، وبشكل عام نحن نسير على الطريق الصحيح.

    أما الجزائر، صحيح أن لديهم مواهب مميزة لكني لا أعرف المشكلة تحديدًا، قد تكون بسبب عدم تكوين اللاعبين داخل الجزائر.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    ما توقعاتك لبطل كأس أمم أفريقيا 2027؟

    نتمنى إقامة البطولة في موعدها، أفريقيا دائمًا تعاني من مثل هذه المشاكل، ليس من المعقول أن تتبقى أشهر قليلة على موعد البطولة وحتى الآن من غير المؤكد إقامتها، لأني سمعت أنه من الممكن تأجيلها إلى 2028.

    أتمنى أن تتمكن كينيا وأوغندا وتنزانيا من تجهيز الملاعب في أسرع وقت لإقامة البطولة العام المقبل.

    أما بخصوص البطل، أتمنى أن يكون المغرب لكن، كما قلت، فالمغرب يعاني دائمًا في كأس أفريقيا بسبب الأجواء الأفريقية والرطوبة، لذلك أتمنى أن يخوض الفريق مباريات ودية في البلدان المنظمة قبل البطولة للتعود على الأجواء هناك.

  • ما الأنسب للقارة السمراء، إقامة كأس أفريقيا كل عامين أم كل 4 أعوام؟

    كل عامين بكل تأكيد، الأفارقة يتنفسون كرة القدم، 70% منهم ليس لديهم أي وسيلة ترفيه أخرى غير الكرة، ليس من العدل أن تحرمهم منها وتقيم البطولة كل 4 أعوام، هذه ليست كأس عالم، على عكس الحال في أوروبا فالشباب هناك لديه وسائل ترفيه عديدة.

  • بصفتك أحد الفائزين السابقين بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، من برأيك يستحقها هذا العام؟

    هذا سؤال صعب جدًا، خصوصًا في ظل الأزمة التي حدثت في نهائي كأس أفريقيا وبالتالي فاللقب غير محسوم حتى الآن، لكن بالنظر إلى بطولات أخرى يمكن القول إن أشرف حكيمي لديه أفضلية لأنه فاز بدوري أبطال أوروبا وكل البطولات التي شارك فيها تقريبًا.

  • بعيدًا عن الموسم الحالي، من هو أفضل لاعب أفريقي في التاريخ؟

    هذا أيضًا سؤال صعب، لكني أختار جورج وياه.

  • في رأيك، هل يتفوق على نجوم مثل صلاح وإيتو ودروجبا؟

    نعم، لأنه أول لاعب أفريقي يفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، وأنا لعبت ضده، وأرى أنه ملك القارة الأفريقية.

  • رغم أن إبراهيم دياز يقدم مستوى جيدًا كلما ظهر مع ريال مدريد، إلا أنه حتى الآن لم يقنع جوزيه مورينيو ويواجه منافسة كبيرة على مركزه، فهل تنصحه بالرحيل في يناير بحثًا عن فرصة أفضل للمشاركة، خصوصًا أن هناك أنباء عن عرض محتمل من الاتحاد السعودي؟

    دياز يلعب لأكبر نادٍ في العالم، لكن بصراحة أنصحه بالرحيل إلى الدوري السعودي إذا كان هناك عرض، أنا متابع جيد لدوري روشن، والمسابقة هناك تشهد مشاركة محترفين على أعلى مستوى، والمنافسة صعبة.

    دياز لا يشارك مع ريال مدريد إلا في دقائق معدودة، وبالتالي سيكون من الصعب استدعائه لصفوف المنتخب المغربي، لأنه لا يستحق المشاركة دوليًا في ظل هذا الوضع، لذلك أتمنى أن يرحل إلى نادٍ كبير في السعودية أو في أي دوري آخر، كي تكون الفرصة متاحة للعب أكثر من ساعة في كل مباراة.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    من الأفضل ياسين بونو أم عصام الحضري؟

    بونو.

  • وليد الركراكي أم محمد وهبي؟

    لا يمكنني الاختيار بينهما، أتمنى الخير لوهبي في المستقبل، وأقول شكرًا للركراكي على ما قدمه مع المنتخب المغربي، وكونه سمح لنا بأن نحلم.

  • FBL-CAF-AFRICA-AWARDSAFP

    كيف تصف هؤلاء في كلمة واحدة؟

    أشرف حكيمي

    رمز للكرة المغربية

    هيرفي رينارد

    صديقي الكبير

    حسام حسن

    مهاجم قوي جدًا

    محمد صلاح

    العبقري

    محمد أبو تريكة

    زيدان أفريقيا

    باتريس موتسيبي

    من الصعب جدًا وصفه

    جياني إنفانتينو

    يمارس العنصرية ضد أفريقيا، وأطالبه بـ" Fair Play".