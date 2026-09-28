لم يتردد أيقونة كرة القدم الألمانية، باستيان شفاينشتايجر، في توجيه انتقادات قاسية ولاذعة في تقييمه للمنتخب الوطني بعد أن تجرع يورجن كلوب هزيمة تاريخية غير مسبوقة على أرضه أمام اليونان. وحذر لاعب خط الوسط السابق من أن أبطال العالم أربع مرات قد انحدروا إلى مستوى "الفرق العادية"، وذلك عقب أداء باهت امتدت به سلسلة اللا فوز للمانشافت إلى أربع مباريات متتالية.
"كلوب ليس ساحراً".. شفاينشتايجر يفتح النار على لاعبي ألمانيا بعد السقوط التاريخي أمام اليونان
هزيمة تاريخية في أوجسبورج
تجرعت ألمانيا هزيمة مهينة بنتيجة 1-0 على أرضها أمام اليونان في أحدث مبارياتها ببطولة دوري الأمم الأوروبية في أوجسبورج مساء الأحد. وحسمت تسديدة ديميتريوس كوربيليس في الدقيقة 74، والتي غيرت اتجاهها بشكل مخادع بعد اصطدامها بيوشوا كيميش، فوزاً تاريخياً للضيوف. ومثلت هذه النتيجة الصادمة الهزيمة الأولى على الإطلاق لـ "المانشافت" أمام اليونان عبر 11 مواجهة رسمية جمعت بين البلدين.
- Michael Weber
شفاينشتايجر يتحسر على الانحدار
في حديثه لمقدمة برامج شبكة "ARD"، إستير سيدلاتشيك، بعد صافرة النهاية، لم يخفِ القائد السابق للمنتخب الألماني امتعاضه من الأداء الهجومي الضعيف لأصحاب الأرض.
ومتحسراً على التراجع المخيف في مستويات المنتخب الوطني، قال شفاينشتايجر: "لم نعد فريقاً من أندية القمة، لقد استقرينا في منطقة الوسط. لم نتمكن من الضغط على الخصم بطريقة تسبب له أي مشاكل".
وفي مقارنة بين هذا الأداء وظهورهم السابق، أشار أسطورة بايرن ميونخ إلى أن المانشافت "لم يولدوا ضغطاً كافياً"، رغم اعترافه بأنهم "كانوا أفضل" خلال التعادل الإيجابي 1-1 يوم الخميس أمام هولندا.
غياب اللاعبين الحاسمين
تطرق شفاينشتايجر إلى المداورة الواسعة التي أجراها كلوب ضمن قائمة متضخمة تضم 44 لاعباً، مجادلاً بأن ألمانيا تفتقر إلى اللاعبين الحاسمين القادرين على صنع الفارق لمجاراة ثلاثي اليونان: كونستانتينوس كاريتساس، وخريستوس تزوليس، وفانجيليس بافليديس.
وأشار إلى توظيف كريم أديمي في الجناح الأيمن بدلاً من الأيسر، وهو المركز الذي يتألق فيه المهاجم مع ناديه الجديد. وفي تقييمه لدور نجم دورتموند السابق، لاحظ شفاينشتايجر: "لقد حظي ببداية جيدة بشكل لا يصدق في برشلونة، حيث يتم استغلال نقاط قوته بشكل مثالي هناك. إنه يلعب على الرواق الأيسر هناك، وهذا هو المكان الذي أرى أنه يجب أن يلعب فيه مع المنتخب".
ومع ذلك، رفض القائد السابق لألمانيا توجيه أصابع الاتهام إلى المدير الفني، مطالباً بدلاً من ذلك اللاعبين بتحمل المسؤولية الشخصية، حيث أوضح: "كلوب ليس ساحراً. الأمر يتطلب عملاً شاقاً، ولكن يجب على اللاعبين أيضاً أن يسألوا أنفسهم قليلاً: هل هذا كل ما لديهم لتقديمه؟".
- Getty Images Sport
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تترك هذه الخسارة الصادمة ألمانيا بلا فوز في أربع مباريات منذ دور المجموعات لكأس العالم 2026. ويحتاج "المانشافت" إلى رد فعل سريع عندما يستضيفون صربيا في الجولة الثالثة يوم الخميس 1 أكتوبر. بعد ذلك، سيتوجه رجال كلوب إلى اليونان بعد ثلاثة أيام، حيث يحتاجون إلى الثأر لانتكاستهم في أوجسبورج للحفاظ على آمالهم في بلوغ الدور ربع النهائي.
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