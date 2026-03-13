باستوني مرشح لجائزة روزا كامونا بعد مباراة إنتر ويوفنتوس الودية: "نضج في الاعتراف بالخطأ"

تم ترشيح المدافع في نادي إنتر ومنتخب إيطاليا، أليساندرو باستوني، لجائزة «روزا كامونا»، وهي أعلى وسام تمنحه منطقة لومبارديا، تقديراً لإنجازاته الرياضية وسلوكه داخل الملعب وخارجه.

وقد تم تقديم الاقتراح من قبل رئيس مجلس منطقة لومباردي فيديريكو روماني (حزب إخوة إيطاليا)، ووافق عليه ووقع عليه المستشار الإقليمي بيترو بوسولاتي (الحزب الديمقراطي)،رئيس نادي إنتر في بالازو بيريلي. ووفقًا لروماني وبوسولاتي، فإن الترشيح يعترف بالدور الرمزي للاعب في الرياضة اللومباردية والنضج الذي أظهره في الاعتراف علنًا بخطأه.