باستوني مرشح لجائزة "روزا كامونا" التي تمنحها منطقة لومبارديا بعد مباراة إنتر ويوفنتوس التجريبية: "نضج في الاعتراف بالخطأ"

تم ترشيح مدافع إنتر ومنتخب إيطاليا للحصول على أعلى وسام شرف في لومباردي، حيث أشيد بروحه الرياضية ومسؤوليته بعد حادثة مباراة إنتر ويوفنتوس

تم ترشيح المدافع في نادي إنتر ومنتخب إيطاليا، أليساندرو باستوني، لجائزة «روزا كامونا»، وهي أعلى وسام تمنحه منطقة لومبارديا، تقديراً لإنجازاته الرياضية وسلوكه داخل الملعب وخارجه.

وقد تم تقديم الاقتراح من قبل رئيس مجلس منطقة لومباردي فيديريكو روماني (حزب إخوة إيطاليا)، ووافق عليه ووقع عليه المستشار الإقليمي بيترو بوسولاتي (الحزب الديمقراطي)،رئيس نادي إنتر في بالازو بيريلي. ووفقًا لروماني وبوسولاتي، فإن الترشيح يعترف بالدور الرمزي للاعب في الرياضة اللومباردية والنضج الذي أظهره في الاعتراف علنًا بخطأه.

  • الترشيح المشترك بين الحزبين من المجلس الإقليمي

    وقد قدم ترشيح أليساندرو باستوني لجائزة "روزا كامونا" رئيس المجلس الإقليمي فيديريكو روماني، "تقديراً للروح الرياضية التي أظهرها طوال مسيرته، وللدور الرمزي الذي يضطلع به في كرة القدم اللومباردية، ولقدرته المثبتة على مواجهة أصعب اللحظات بجدية ونزاهة".

    يؤكد روماني وبوسولاتي أن باستوني يمثل "أحد الوجوه الأكثر نفوذاً وشهرةً في كرة القدم اللومباردية والإيطالية والأوروبية". ووفقاً للمسؤولين الإقليميين، أظهر المدافع، بقميص إنتر ميلان والمنتخب الوطني، مهارات فنية وشخصية وحساً بالمسؤولية، ليصبح مرجعاً داخل الملعب وخارجه.

  • قضية باستوني وكالولو والتظاهر بالإصابة في مباراة إنتر ويوفنتوس

    كما أشارت أسباب الترشيح إلى الحادثة التي وقعت خلال مباراة إنتر ويوفنتوس في 14 فبراير، والتي تورط فيها باستوني والمدافع البيانتشوني بيير كالولو. تعرض لاعب إنتر للنقد، وتعرض للصافرات الاستهجان في المباريات الخارجية ضد ليتشي وكومو وميلان، لتظاهره بالتعرض لاحتكاك من كالولو، الذي طُرد بسبب حصوله على بطاقتين صفراوين نتيجة تظاهر باستوني، وللاحتفاله بتسبب طرد الخصم. ووفقًا لفيديريكو روماني، فقد تمكن باستوني من "الاعتراف علنًا بخطئه، وتحمل المسؤولية"، وهي لفتة وصفت بأنها "غير متوقعة وغير شائعة، وتشهد على احترامه للعبة وللمنافسين وللمشجعين".

    كما يلاحظ روماني وبوسولاتي أن حوادث مماثلة تحدث غالبًا في كرة القدم دون نفس الضجة الإعلامية، مؤكدين أن "رد فعل باستوني كان مثالًا إيجابيًا على كيفية تحويل الخطأ إلى فرصة للمسؤولية والنمو".

  • ما هو جائزة روزا كامونا؟

    جائزة «روزا كامونا»، التي أنشأتها منطقة لومبارديا في عام 1996، هي أعلى تقدير إقليمي للتميز والالتزام المدني. وتُمنح للأفراد أو الشركات أو الجمعيات التي تتميز بالاجتهاد والإبداع والمساهمة في التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية في لومبارديا.

    في الأصل، كان الجائزة مخصصة لخمس نساء يعملن في مجال تعزيز وضع المرأة وتكافؤ الفرص، ولكن في عام 2014 تم توسيع نطاق اللوائح لتشمل مجموعة أكبر من المرشحين. واليوم، يمكن منح الجائزة سنويًا لعدد أقصاه خمسة فائزين. ويتم تسليم الجائزة في 29 مايو، خلال "عيد لومبارديا"، الذي أُقيم في عام 2013 لإحياء ذكرى معركة ليغنانو عام 1176، عندما هزمت "الرابطة اللومباردية" الجيش الإمبراطوري بقيادة فريدريك بارباروسا.

