يبحث نادي برشلونة عن مدافع جديد للموسم المقبل، ووفقًا لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن النادي يضع نصب عينيه إيفان نديكا لاعب نادي روما.
ليس باستوني .. برشلونة يستهدف مدافعًا جديدًا من الدوري الإيطالي
إيفان نديكا كبديل للوكا فوسكوفيتش؟
لاعب المنتخب الوطني لكوت ديفوار يعتبر بديلاً عن لوكا فوسكوفيتش، الذي يلعب حالياً مع هامبورج على سبيل الإعارة من توتنهام هوتسبير، وقد أجرى الكتالونيون بالفعل محادثات أولية مع مستشاريه.
لكن أليساندرو باستوني، لاعب إنتر المتصدر لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، يعتبر أيضًا من المرشحين المفضلين لدى المسؤولين في برشلونة.
لاعب أساسي في روما
أما نديكا، فهو أحد أفضل اللاعبين في روما، ولم يغب عن أي مباراة في الموسم الحالي، باستثناء أثناء كأس أفريقيا، حيث خرجت كوت ديفوار من ربع النهائي بعد خسارتها 2-3 أمام مصر.
وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هدفين في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 مع يوفنتوس وفي المباراة التي انتهت بفوز روما 3-0 على كريمونينسي، كما سجل هدفًا في المباراة الافتتاحية لدوري أوروبا مع نيس.
نديكا فاز بالدوري الأوروبي مع نادي فرانكفورت
اللاعب الدفاعي، الذي نشأ في أكاديمية أوسير للشباب، لعب قبل انضمامه إلى إيطاليا لمدة خمس سنوات في نادي فرانكفورت، حيث فاز في عام 2022 بالدوري الأوروبي بعد فوزه 5:4 في ركلات الترجيح ضد رينجرز. في صيف 2023، انتقل نديكا بدون مقابل إلى روما حيث يستمر عقده حتى عام 2028.
إيفان نديكا: أرقام موسم 2025/26
- الدوري الإيطالي: 22 مباراة، 2 أهداف
- الدوري الأوروبي: 8 مباريات، هدف واحد
- كأس إيطاليا: مباراة واحدة