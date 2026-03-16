من الطبيعي أن تكون كل إنجلترا قد تحدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع عن هذا الهدف الذي دخل سجلات التاريخ. لكن أسطورة أرسنال فريدي ليونغبرغ سلط الضوء أيضًا على ما حدث قبل دقائق قليلة، وهو ما كان له تأثير حاسم في تحقيق حلم طال انتظاره — وهو أمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا، بطبيعة الحال، باسم ماكس داومان.
"باستثناء ليونيل ميسي، لم أرَ أحداً آخر يترك خصومه عاجزين هكذا": لاعب يبلغ من العمر 16 عاماً يبعث الأمل في قلوب مشجعي نادي أرسنال
"أعتقد أنهم فازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز في تلك اللحظة، بفضل تلك العرضية"، قال ليونغبرغ على قناة Viaplay تعليقاً على حركة داومان في الدقيقة 89. في الجانب الأيمن من الملعب، حصل نجم أرسنال البالغ من العمر 16 عاماً على مساحة كبيرة من إيفرتون، وبالتالي كان لديه متسع من الوقت للتفكير فيما سيفعله بالكرة.
"أنت لا تزال صغيرًا جدًا وتجرؤ على تسديد هذه العرضية - الكثير من اللاعبين الشباب كانوا سيقومون ببساطة بتمرير الكرة عرضيًا ويلقون بالمسؤولية على عاتق شخص آخر"، أوضح لونجبرغ. لم يمرر داومان الكرة عرضيًا إلى ديكلان رايس الذي كان متحررًا في الوسط، بل سدد الكرة بقدمه اليسرى القوية بقوة كبيرة واتجاه نحو القائم الثاني. هناك، تجاوز حارس إيفرتون جوردان بيكفورد الكرة، وارتدت الكرة من بييرو هينكابي إلى قدمي مهاجم أرسنال فيكتور جيوكيريس، الذي لم يتبق له سوى أن يسدد الكرة من مسافة متر واحد في المرمى الخالي ليمنح لندن التقدم 1-0 في وقت متأخر من المباراة.
كان ذلك هدف التحرير في مباراة بدا أنها ستنتهي بالتعادل السلبي. طرح لونجبرغ، الذي لعب في شمال لندن من 1998 إلى 2007، فرضية قائلاً: "لو تعادل أرسنال فقط، لكان مانشستر سيتي قد هزم وست هام يونايتد على الأرجح." في الواقع، حصد أرسنال ثلاث نقاط، وفي وقت لاحق من مساء السبت، لم يتمكن سيتي من تجاوز التعادل 1-1 أمام وست هام.
لذا ربما كان هذا الأسبوع فعلاً حاسماً في صراع الدوري الإنجليزي: حتى لو فاز مانشستر سيتي في مباراته المؤجلة، فإن فارق النقاط بين أرسنال المتصدر وأقرب منافسيه يبلغ ست نقاط قبل سبع جولات من نهاية الموسم. لو تعادل أرسنال مع إيفرتون وفاز مانشستر سيتي على وست هام، لكان هذا الفارق قد انخفض إلى نقطتين فقط.
- AFP
أصبح ماكس داومان أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
لذا، كان قرار مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا يوم السبت بإشراك لاعبه الأصغر سناً في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، عند النتيجة 0-0، قراراً صائباً تماماً. وكان ما حققه داومان في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث دخل التاريخ، بمثابة مكافأة إضافية. وكان ذلك أمراً مثيراً للإعجاب للغاية.
كان حارس مرمى إيفرتون بيكفورد في المقدمة على أمل تحقيق التعادل، وذلك خلال ركلة ركنية للضيوف. لكن أرسنال تمكن من إبعاد الكرة، وعلى بعد 25 مترًا من مرماه، تجاوز داومان فيتالي ميكولينكو بلمسة أولى ذكية. قبل خط الوسط بقليل، لم يكن أمامه سوى كيرنان ديوسبري-هول، لكنه تغلب عليه أيضًا. دون أي مقاومة أخرى، تمكن المراهق أخيرًا من الركض نحو المرمى الخالي، وسجل الهدف وأثار جنون الفرح في الملعب.
وبعمر 16 عاماً و73 يوماً، أصبح داومان منذ ذلك الحين أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. متقدماً بفارق كبير على صاحب الرقم القياسي السابق جيمس فوغان، الذي كان أكبر منه بنحو 200 يوم عند تسجيله أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2005. كما أنه متقدم بفارق أكبر على أساطير مثل واين روني (16 عاماً و360 يوماً)، وسيسك فابريغاس (17 عاماً و113 يوماً)، أو مايكل أوين (17 عاماً و143 يوماً).
ماكس داومان يثير الإعجاب بنضجه المذهل: "لم أرَ شيئًا كهذا في حياتي من قبل"
ما يجعل رقم داومان القياسي أكثر إثارة للإعجاب هو أن أرتيتا لا يمنح هذا الشاب فرص المشاركة لمجرد أنه يريد أن يتباهى لاحقًا بأنه من اكتشفه. ولا لأنه يريد إشراكه بين الحين والآخر عندما لا يكون هناك الكثير على المحك. لا. أرتيتا مقتنع بأن داومان، على الرغم من صغر سنه (لم يبلغ 16 عامًا إلا منذ ليلة رأس السنة!)، يمكنه أن يكون لاعبًا فارقًا على أعلى المستويات. وقد قدم هذا الموهبة الفذة دليلًا مثيرًا للإعجاب على ذلك في مباراة إيفرتون.
"لا يهم أرتيتا على الإطلاق ما إذا كان داومان في السادسة عشرة أو السادسة والستين من عمره. لقد أشركه في المباراة من أجل الفوز"، أكد حارس مرمى المنتخب الإنجليزي السابق جو هارت بصفته محللاً تلفزيونياً في بي بي سيسبورت، وتنبأ قائلاً: "لدينا لاعب مميز حقاً في إنجلترا."
بدأ داومان في تصدر عناوين الصحف منذ وقت مبكر. في الصيف الماضي، قام أرتيتا بترقية اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط إلى الفريق الأول - وفي المباريات الودية ضد أندية شهيرة، أظهر داومان أنه قادر بالفعل على أكثر من مجرد مجاراة زملائه. "ما فعله على أرض الملعب ليس أمراً عادياً لفتى في هذا العمر"، قال أرتيتا بحماس بعد مباراة تحضيرية ضد نيوكاسل يونايتد في يوليو. وأبدى أسطورة الدفاع الإنجليزي ريو فرديناند سعادته قائلاً: "إنه أفضل لاعب يبلغ من العمر 15 عاماً في إنجلترا - وربما في العالم بأسره".
بالإضافة إلى قدمه اليسرى المذهلة ومهاراته الرائعة في المراوغة، يتمتع داومان أيضًا بلياقة بدنية مذهلة بالنسبة لسنه. ولهذا السبب أيضًا، لا يتردد أرتيتا في منح ثقته لهذا اللاعب الموهوب. لم يؤثر توقف داومان لمدة شهرين ونصف بين منتصف ديسمبر ونهاية فبراير بسبب إصابة في الكاحل سلبًا على تطوره.
ومع ذلك، يحرص أرتيتا بشدة على توجيه هذه الجوهرة الإنجليزية، التي يُعتبر أنها الأكبر على الأرجح، بحذر. خاض داومان سبع مباريات مع الفريق الأول حتى الآن هذا الموسم، وفي أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليدز يونايتد في أغسطس (5-0)، نجح في الحصول على ركلة جزاء بذكاء وحركة جميلة فور دخوله كبديل. "نرى ذلك منه كل يوم في التدريبات"، قال أرتيتا بعد المباراة لـ BBC Sport، ولم يبدُ متفاجئاً بأداء داومان الجيد في أول ظهور له بالدوري.
كما أوضح الإسباني مدى اهتمام أرسنال بما هو الأفضل لتطوير هذا اللاعب في مركز الوسط الهجومي. "لقد راقبنا كيف يتفاعل مع مواقف معينة"، كشف أرتيتا. على الرغم من أدائه المتميز في فترة الإعداد، لم يتم إدراج داومان في التشكيلة بشكل متعمد في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد. وذلك لمعرفة ما إذا كان سيستسلم لفترة قصيرة بعد ذلك أم سيواصل مسيرته دون تردد. ويبدو أن الخيار الثاني هو ما حدث بالفعل.
على أي حال، أثنى أرتيتا "بشدة على عائلته. لقد ربوا فتى يتمتع بنضج واستقرار وطموح نادرًا ما نجده في غيره". وأشاد أرتيتا بدوومان قائلاً إنه "في سن الخامسة عشرة فقط، كان مقتنعًا تمامًا بقدرته على تقديم أداء جيد - وهذا شيء لم أره في حياتي من قبل".
- (C)Getty Images
مقارنة بميسي: أسطورة تشيلسي أيضًا معجبة بماكس داومان
منذ البداية، لم يشرك أرتيتا لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 19 عامًا سوى مرة واحدة في كل من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة. وبخلاف ذلك، كان يأمل في أن تضفي روح الحرية التي يتمتع بها داومان زخمًا على الفريق في الدقائق الأخيرة - وهو ما تحقق بنجاح كبير في مباراة إيفرتون.
"اخرج، افعل ما تريد وافز بالمباراة لنا"، هذا ما قاله لأرتيتا لدومان قبل إشراكه، كما كشف أرتيتا. "قلت له إن هذه هي اللحظات في الموسم التي يجب أن يحدث فيها شيء مميز. وهو يعلم أن لديه القدرات اللازمة لذلك. "كل ما عليّ هو منحه الفرصة وعليه أن يقدم الأداء المطلوب." أكد مدرب أرسنال الناجح في حديثه إلى "سكاي سبورتس" أن داومان "غيّر مجرى المباراة". "لقد جعلنا أكثر خطورة. إن تحقيق ذلك في هذا العمر وعلى هذا المسرح، مع كل هذا الضغط - هذا ببساطة ليس أمراً عادياً. الأمر طبيعي تماماً بالنسبة له وهو يفعل ما يشعر به فحسب. وعندما تمتلك مثل هذا الموهبة، فإن الأمور الجيدة تحدث حتماً."
في الوقت نفسه، انضم جون تيري، أسطورة نادي تشيلسي المنافس المحلي لأرسنال، إلى جوقة المديح لدومان. لم يتردد المدافع العالمي السابق، الذي يعمل الآن مدربًا للناشئين في صفوف البلوز، في مقارنته بليونيل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات. "يا له من لاعب، إنه مذهل للغاية"، قال تيري في مقطع فيديو على تيك توك عن داومان، مضيفًا: "لقد شاهدته يلعب ضد تشيلسي منذ حوالي عام. باستثناء ليونيل ميسي، لم أرَ أحدًا يترك خصومه عاجزين هكذا. هذه مقارنة كبيرة بالطبع، لكن هذا الفتى موهبة هائلة. سيلعب دورًا كبيرًا في مستقبل أرسنال وإنجلترا."
في المستقبل القريب، يريد داومان أولاً الفوز بأول ألقابه مع "المدفعجية". يحلم المشجعون بالطبع باللقب بشكل خاص، وسيكون هذا أول لقب منذ عام 2004. قبل خمس سنوات ونصف من ولادة اللاعب الذي ربما كان له دور حاسم في تحقيق هذا الحلم خلال المباراة ضد إيفرتون.
إحصائيات ماكس داومانز مع نادي أرسنال هذا الموسم
المباريات 7 دقائق اللعب 236 الأهداف 1 تمريرات حاسمة 1