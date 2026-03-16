"باستثناء ليونيل ميسي، لم أرَ أحداً آخر يترك خصومه عاجزين هكذا": لاعب يبلغ من العمر 16 عاماً يبعث الأمل في قلوب مشجعي نادي أرسنال

ما يجعل رقم داومان القياسي أكثر إثارة للإعجاب هو أن أرتيتا لا يمنح هذا الشاب فرص المشاركة لمجرد أنه يريد أن يتباهى لاحقًا بأنه من اكتشفه. ولا لأنه يريد إشراكه بين الحين والآخر عندما لا يكون هناك الكثير على المحك. لا. أرتيتا مقتنع بأن داومان، على الرغم من صغر سنه (لم يبلغ 16 عامًا إلا منذ ليلة رأس السنة!)، يمكنه أن يكون لاعبًا فارقًا على أعلى المستويات. وقد قدم هذا الموهبة الفذة دليلًا مثيرًا للإعجاب على ذلك في مباراة إيفرتون.

"لا يهم أرتيتا على الإطلاق ما إذا كان داومان في السادسة عشرة أو السادسة والستين من عمره. لقد أشركه في المباراة من أجل الفوز"، أكد حارس مرمى المنتخب الإنجليزي السابق جو هارت بصفته محللاً تلفزيونياً في بي بي سيسبورت، وتنبأ قائلاً: "لدينا لاعب مميز حقاً في إنجلترا."

بدأ داومان في تصدر عناوين الصحف منذ وقت مبكر. في الصيف الماضي، قام أرتيتا بترقية اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط إلى الفريق الأول - وفي المباريات الودية ضد أندية شهيرة، أظهر داومان أنه قادر بالفعل على أكثر من مجرد مجاراة زملائه. "ما فعله على أرض الملعب ليس أمراً عادياً لفتى في هذا العمر"، قال أرتيتا بحماس بعد مباراة تحضيرية ضد نيوكاسل يونايتد في يوليو. وأبدى أسطورة الدفاع الإنجليزي ريو فرديناند سعادته قائلاً: "إنه أفضل لاعب يبلغ من العمر 15 عاماً في إنجلترا - وربما في العالم بأسره".

بالإضافة إلى قدمه اليسرى المذهلة ومهاراته الرائعة في المراوغة، يتمتع داومان أيضًا بلياقة بدنية مذهلة بالنسبة لسنه. ولهذا السبب أيضًا، لا يتردد أرتيتا في منح ثقته لهذا اللاعب الموهوب. لم يؤثر توقف داومان لمدة شهرين ونصف بين منتصف ديسمبر ونهاية فبراير بسبب إصابة في الكاحل سلبًا على تطوره.

ومع ذلك، يحرص أرتيتا بشدة على توجيه هذه الجوهرة الإنجليزية، التي يُعتبر أنها الأكبر على الأرجح، بحذر. خاض داومان سبع مباريات مع الفريق الأول حتى الآن هذا الموسم، وفي أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليدز يونايتد في أغسطس (5-0)، نجح في الحصول على ركلة جزاء بذكاء وحركة جميلة فور دخوله كبديل. "نرى ذلك منه كل يوم في التدريبات"، قال أرتيتا بعد المباراة لـ BBC Sport، ولم يبدُ متفاجئاً بأداء داومان الجيد في أول ظهور له بالدوري.

كما أوضح الإسباني مدى اهتمام أرسنال بما هو الأفضل لتطوير هذا اللاعب في مركز الوسط الهجومي. "لقد راقبنا كيف يتفاعل مع مواقف معينة"، كشف أرتيتا. على الرغم من أدائه المتميز في فترة الإعداد، لم يتم إدراج داومان في التشكيلة بشكل متعمد في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد. وذلك لمعرفة ما إذا كان سيستسلم لفترة قصيرة بعد ذلك أم سيواصل مسيرته دون تردد. ويبدو أن الخيار الثاني هو ما حدث بالفعل.

على أي حال، أثنى أرتيتا "بشدة على عائلته. لقد ربوا فتى يتمتع بنضج واستقرار وطموح نادرًا ما نجده في غيره". وأشاد أرتيتا بدوومان قائلاً إنه "في سن الخامسة عشرة فقط، كان مقتنعًا تمامًا بقدرته على تقديم أداء جيد - وهذا شيء لم أره في حياتي من قبل".