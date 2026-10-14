باريس ضد مانشستر سيتي | لويس إنريكي لم يتعلم الدرس بل فقد ماريسكا صوابه .. امنحوا أيوب بوعدي حقه ولا تنخدعوا بثنائية إرلينج هالاند وإن أحرجت ميسي!

إن بدى مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الجاري فريقًا لا يقهر، بالنظر لعدم تلقيه أي هزيمة تحت قيادة إنزو ماريسكا، فالوضع يختلف في حضور باريس سان جيرمان، حتى وإن كان اللقاء على ملعب الاتحاد..

كتيبة ماريسكا تلقت الهزيمة يوم الأربعاء، أمام كتيبة لويس إنريكي برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2026-27.

الرباعية الباريسية سجلها ديزيري دوي، عثمان ديمبيلي، فيتينيا وماجني أكليوش، في الدقائق 13، 15، 32 و62 من عمر المباراة.

أما ثنائية حفظ ماء وجه السيتي، فكانت بفضل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، في الدقيقتين 53 و75.

بهذه النتيجة، يتصدر باريس الترتيب برصيد ست نقاط، فيما يحل مانشستر سيتي في المركز الـ17 بثلاث نقاط فقط.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



