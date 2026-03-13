باريس سان جيرمان يستعد لإتمام مجموعة من تمديدات العقود المهمة - بما في ذلك عقد المدرب لويس إنريكي لوضع حد للشائعات حول رحيله

منذ وصوله، حول لويس إنريكي باريس سان جيرمان إلى قوة مهيمنة على الصعيد القاري، حيث حصد لقب الدوري الفرنسي مرتين متتاليتين وكأس دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الموسم الماضي. ولدرء اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز - بما في ذلك مانشستر يونايتد، الذي يُقال إن صانعي القرار فيه معجبون بالإسباني - فإن مسؤولي باريس سان جيرمان حريصون على تمديد إقامته. وعلى الرغم من أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2027، فإن النادي يريد ربطه حتى عام 2030، وهي رغبة عززتها الهزيمة الساحقة التي ألحقها الفريق مؤخراً بتشيلسي بنتيجة 5-2 في ملعب بارك دي برانس.