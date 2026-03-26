Getty Images Sport
ترجمه
باريس سان جيرمان يحصل على ما يريد! حامل لقب دوري أبطال أوروبا يحصل على ميزة قبل مباراة ربع النهائي ضد ليفربول بعد الموافقة على طلب تأجيل المباراة المثير للجدل
تمت الموافقة على مشاركة لاعبي باريس في البطولات الأوروبية
صوّت مجلس إدارة الدوري الفرنسي للسيدات بالإجماع على تأجيل مباراة باريس سان جيرمان المحلية ضد ر.س. لينس، التي كان من المقرر إجراؤها في 11 أبريل. ويضمن هذا القرار أن يحظى فريق لويس إنريكي بأسبوع خالٍ تمامًا من المباريات للتركيز على مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، اللتين ستقامان في 8 و14 أبريل.
- Getty Images Sport
استراتيجية للسيطرة على القارة
يأتي هذا القرار في الوقت الذي يتطلع فيه حامل لقب دوري أبطال أوروبا إلى الدفاع عن لقبه أمام عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن خلال حذف مباراة دوري عالية الحدة من الجدول، ضمنت السلطات الفرنسية بقاء ناديها الرائد في أفضل حالة بدنية استعدادًا لأكبر مسرح في القارة.
"بناءً على طلب باريس سان جيرمان وRC ستراسبورغ، ومن أجل الاستعداد على أفضل وجه لمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمرات الأوروبية، قرر مجلس إدارة LFP بالإجماع، دون مشاركة الأندية المعنية، تأجيل مباراتي RC لينس – باريس سان جيرمان وستاد بريستوا – RC ستراسبورغ، اللتين تدخلان في حساب الجولة 29 من الدوري الفرنسي ماكدونالدز، إلى يوم الأربعاء 13 مايو"، في بيان صادر عن الاتحاد.
"تتماشى هذه القرارات مع الهدف الاستراتيجي القوي لمجلس الإدارة المتمثل في تمكين فرنسا من الحفاظ على المركز الخامس في تصنيفات معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، الذي يمنح أربعة مقاعد في دوري أبطال أوروبا. ويصاحب هذين القرارين اقتراح مقدم إلى نادي رينس لتعديل جدوله الزمني لتقديم مباراة رينس ونانت (الجولة 33) إلى يوم الجمعة 8 مايو، في حال تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا."
تداعيات سباق اللقب على فريق لانس
ورغم أن هذا القرار يمثل انتصاراً لطموحات باريس سان جيرمان الأوروبية، إلا أنه قوبل بمعارضة شديدة من جانب لينس. فلم تكن هذه مجرد مباراة عادية بين فريقين من وسط الترتيب، بل كانت مباراة قد تحدد مصير اللقب بين الفريقين المتصدرين في فرنسا. ويحتل لينس حالياً المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر، وكان الفريق متحمساً لاختبار قدراته أمام حامل اللقب في الموعد الأصلي.
في بيانه الرسمي، أعرب لينس عن شكواه بشأن تغيير الجدول، قائلاً: "يبدو لنا أن هناك شعوراً مقلقاً ينتشر، وهو أن الدوري الفرنسي يتحول تدريجياً إلى مجرد متغير لتلبية الطموحات الأوروبية لأطراف معينة. هذه فكرة غريبة عن العدالة الرياضية، يصعب العثور على مثيل لها في المسابقات القارية الكبرى الأخرى."
"إن تغيير موعد هذه المباراة اليوم يعني حرمان نادي راسينغ كلوب دي لانس من المنافسة لمدة 15 يوماً، تليها مباريات كل ثلاثة أيام — وهو جدول لا يتوافق مع الجدول الذي تم وضعه في بداية الموسم، ولا مع موارد النادي التي يمكنها استيعاب هذا النوع من القيود الجديدة دون عواقب."
"وبعيداً عن هذه الحالة المحددة، فإن السؤال المطروح هو سؤال أساسي: وهو احترام المنافسة نفسها. ومن المشروع التساؤل عن ذلك عندما يبدو أن الدوري، على أرضه، يتراجع أحياناً أمام طموحات أخرى، مهما كانت مشروعة. ويظل نادي راسينغ كلوب دي لانس ملتزماً بالإنصاف ووضوح القواعد واحترام جميع الأطراف المعنية. مبادئ بسيطة، من أجل كرة قدم فرنسية عادلة ومحترمة."
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بعد فترة التوقف الدولية، سيعود باريس سان جيرمان إلى منافسات الدوري الفرنسي بمواجهة تولوز، تليها مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول. ويحتل الباريسيون صدارة جدول الترتيب، بعد أن خاضوا مباراة أقل من منافسيهم.