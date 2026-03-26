باريس سان جيرمان يحصل على ما يريد! حامل لقب دوري أبطال أوروبا يحصل على ميزة قبل مباراة ربع النهائي ضد ليفربول بعد الموافقة على طلب تأجيل المباراة المثير للجدل

يأتي هذا القرار في الوقت الذي يتطلع فيه حامل لقب دوري أبطال أوروبا إلى الدفاع عن لقبه أمام عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن خلال حذف مباراة دوري عالية الحدة من الجدول، ضمنت السلطات الفرنسية بقاء ناديها الرائد في أفضل حالة بدنية استعدادًا لأكبر مسرح في القارة.

"بناءً على طلب باريس سان جيرمان وRC ستراسبورغ، ومن أجل الاستعداد على أفضل وجه لمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمرات الأوروبية، قرر مجلس إدارة LFP بالإجماع، دون مشاركة الأندية المعنية، تأجيل مباراتي RC لينس – باريس سان جيرمان وستاد بريستوا – RC ستراسبورغ، اللتين تدخلان في حساب الجولة 29 من الدوري الفرنسي ماكدونالدز، إلى يوم الأربعاء 13 مايو"، في بيان صادر عن الاتحاد.

"تتماشى هذه القرارات مع الهدف الاستراتيجي القوي لمجلس الإدارة المتمثل في تمكين فرنسا من الحفاظ على المركز الخامس في تصنيفات معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، الذي يمنح أربعة مقاعد في دوري أبطال أوروبا. ويصاحب هذين القرارين اقتراح مقدم إلى نادي رينس لتعديل جدوله الزمني لتقديم مباراة رينس ونانت (الجولة 33) إلى يوم الجمعة 8 مايو، في حال تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا."