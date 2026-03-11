باريس سان جيرمان وتشيلسي يتواجهان مجددًا: من سوق الانتقالات إلى استراتيجيات الناديين، مقارنة بين نموذجين مختلفين

لقد كان باريس سان جيرمان لسنوات طويلة نجم الدوري الفرنسي. توالى المدربون واللاعبون، لكن الباريسيين تمكنوا دائمًا من الفوز بالدوري الفرنسي على مر السنين، باستثناء موسمي 2017 و2021. بالنسبة للباقي، كان الأمر بلا منازع. لكن الحساب مختلف تمامًا بالنسبة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. قبل تغيير مسار النادي، كان الباريسيون قد تكرر خروجهم من الدور ربع النهائي والدور الثامن. في عامي 2021 و2024، توقفوا في الدور نصف النهائي، وفي عام 2020 في النهائي قبل تحقيقهم النجاح الأول الذي طال انتظاره في عام 2025.

كان مسار تشيلسي أكثر تقلبًا، حيث تبع النجاحات الكبيرة تراجع كبير. في عام 2012، احتل البلوز المركزالسادس، في العام الذي حقق فيه أول فوز له في دوري أبطال أوروبا. تبع هذا التراجع نجاح مزدوج بفوزه ببطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2015 و2017، تخللتهما نتيجة مخيبة للآمال بالمركز العاشر ومركزخامس آخر في عام 2018. في عام 2021، حقق الفريق اللندني إنجازًا آخر بفوزه بلقب دوري أبطال أوروباللمرة الثانية في تاريخ النادي، لكنه لم يتمكن من الحصول سوى على المركز الرابع في الدوري. منذ 2022/2023، هناك تراجع جديد في النتائج يترجم إلى المركزالثاني عشر، يليه المركز السادس في 2024، ثم النهضة مع ماريسكا الذي تمكن من قيادة النادي إلى لقبين (كأس المؤتمر وكأس العالم للأندية) وإعادته إلى دوري أبطال أوروبا.