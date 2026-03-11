باريس سان جيرمان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا، آخر مرة انتهت بمشاجرة: رد فعل لويس إنريكي وما حدث

بعد لحظات قليلة من نهاية المباراة، التي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح تشيلسي بهدفين من بالمر وهدف من جواو بيدرو، اندلعت مشاجرة في وسط الملعب. سببها هو احتفال المهاجم السابق لبرايتون الذي انتقل مؤخرًا إلى البلوز. غاضبًا من الهزيمة، اقترب منه لويس إنريكي وبدأ في دفعه. بعد أول تلامس، حاول الإسباني ضربه في وجهه وأمسكه من رقبته. اندلعت مشاجرة شارك فيها العديد من اللاعبينالآخرين، بينما حاول البرازيلي التحرر وسقط على الأرض. عندها تدخل جميع اللاعبين الآخرين، وفي مقدمتهم دوناروما. استمرت الدفعات ومحاولات الانتقام، حتى أن ماريسكا حاول تهدئة الموقف، لكن دون جدوى.

في هذه الأثناء، اندلعت مشاجرةثانية، لكن اللاعبين الذين دعوا إلى الهدوء هم الذين سادوا: بعد بضع ثوان، بدأت المصافحات الأولى، والتوضيحات، وأخيرًا العناق. أخذ ماريسكا لاعبيه واحدًا تلو الآخر وأبعدهم. هدأ لويس إنريكي وخرج من الملعب. اعترف لاحقًا بخطئه واعتذر عن سلوكه.