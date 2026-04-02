باريس سان جيرمان وأندية الدوري الإنجليزي الكبرى في حالة تأهب قصوى مع تفكير إدواردو كامافينغا في مستقبله مع ريال مدريد في ظل عدم مشاركته بانتظام في التشكيلة الأساسية
الفرق الأوروبية الكبرى تراقب الوضع في البرنابيو
أصبح مستقبل كامافينغا في ريال مدريد غامضًا بشكل متزايد. تشير تقارير صحيفة «آس» إلى أنه على الرغم من عدم اتخاذ أي قرارات نهائية من جانب اللاعب أو النادي، فإن الوضع الحالي في فالديبيباس قد أثار تفكيرًا جادًا. ولم تمر هذه الفترة من عدم اليقين مرور الكرام، حيث يُقال إن باريس سان جيرمان والعديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز قد وضعوا لاعب الوسط هذا على قائمة اهتماماتهم.
في إنجلترا، يُقال إن جاذبية الدوري الإنجليزي الممتاز تمثل عامل جذب كبير للفرنسي، الذي يُنظر إلى قدراته البدنية ومرونته التكتيكية على أنها مناسبة تمامًا لهذا الدوري عالي الكثافة. وفي الوقت نفسه، ينظر باريس سان جيرمان إلى النجم المولود في كابيندا على أنه "اللمسة الأخيرة" المحتملة لخط وسط يضم بالفعل مواهب مثل فيتينها وجواو نيفيس.
الإحباط من عدم اتساق الدور
أدت سلسلة من الإصابات المؤسفة إلى تعطيل إيقاع كامافينغا هذا الموسم. ومع ذلك، فحتى عندما كان في كامل لياقته البدنية، واجه صعوبة في حجز مكانه ضمن التشكيلة الأساسية. وقد أصبحت تعدد مواهبه بمثابة عائق، حيث لا يزال يتم تنقله بين مركز لاعب الوسط الدفاعي، والجناح الوهمي، وحتى الظهير الأيسر.
خاض اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا 34 مباراة هذا الموسم، لكنه غالبًا ما يجد نفسه على مقاعد البدلاء عندما تحين المباريات الكبرى. تحت قيادة ألفارو أربيلوا، الذي تولى المسؤولية عقب إقالة تشابي ألونسو في يناير، غالبًا ما كان محور خط الوسط المفضل يضم تياجو بيتارش وأوريليان تشواميني. وبحسب ما ورد، فإن هذا الدور الثانوي جعل نجم رين السابق يشعر بعدم الرضا عن وضعه الحالي في الفريق.
تتزايد احتمالات رحيله في الصيف
تشير التقارير إلى أن الأجواء داخل غرفة ملابس ريال مدريد تشهد تغيراً، حيث يتزايد الشعور بين زملائه بأن كامافينغا قد يسعى للرحيل هذا الصيف. وقد أدى عدم تقدمه بشكل واضح نحو تولي دور قيادي على أرض الملعب إلى تداول تكهنات بأن ريال مدريد سيكون مستعداً للنظر في عروض تتراوح قيمتها حول 50 مليون يورو (43.7 مليون جنيه إسترليني/57 مليون دولار) للحصول على اللاعب. ويعد التوقيت حساساً بشكل خاص نظراً لاقتراب موعد كأس العالم. وقد أدى قلة مشاركة كامافينغا في مدريد بالفعل إلى تقلص دوره مع المنتخب الفرنسي، حيث لم يلعب سوى 30 دقيقة خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.
تجدد اهتمام باريس سان جيرمان
اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب الوسط ليس بالأمر الجديد. فقد كان بطل الدوري الفرنسي معجبًا بكامافينغا منذ أدائه المتميز عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا مع فريق رين في مباراة ضدهم عام 2019. ورغم أن ريال مدريد فاز في النهاية بسباق التعاقد معه عام 2021، إلا أن اهتمام باريس لم يتلاشى أبدًا. والآن، مع تزايد الغموض حول مستقبل اللاعب الوسط، فإن النادي مستعد لإحياء مساعيه من جديد.
مع دخول الموسم مراحله النهائية، يتزايد الضغط على كل من اللاعب والنادي للتوصل إلى حل. ويبقى أن نرى ما إذا كان كامافينغا سيتمكن من العودة إلى التشكيلة الأساسية أم أنه سيختار أن يكون نجم عملية تجديد كبيرة في الصيف. ومع انتظار الدوري الإنجليزي الممتاز وباريس سان جيرمان في الكواليس، فإن الكرة في ملعب ريال مدريد ليقرر ما إذا كان مستعداً لترك موهبة بارزة كهذه تغادر البرنابيو.