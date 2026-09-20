كلاسيكو فرنسا | فيران توريس يسجل والكل يضيع .. إلى عثمان ديمبيلي: انشغلت بالكرة الذهبية وأنانية يامال الحل!

لا تخطف أنظارك الألعاب النارية التي أطلقها جمهور مارسيليا في المدرجات، فما وقع في قلب ملعب فيلودروم، كان أكثر اشتعالًا، في قمة كروية حسمها باريس سان جيرمان، بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي "2026-2027".

لا تنظر للكلاسيكو بالمعطيات التي تسبقه، سواءً بتفاوت نتائج باريس، أو خسارة مارسيليا في آخر أربع مباريات تواليًا "محليًا وقاريًا"، فإن القمة الكروية أوفت بوعودها، بكم كبير من الأهداف والفرص والضائعة، وأيضًا ببطاقة حمراء نالها تيموثي ويا، قائد الـOM.

الأهداف الثلاثة جاءت في الشوط الثاني، بين ثنائية فيران توريس وماركينيوس في الدقيقتين 66 و74، أو حفظ أنجل جوميز لماء وجه مارسيليا، في الدقيقة 72، لينجح باريس سان جيرمان، في تحقيق فوزه الثاني تواليًا، وفي الـ(ليج 1) مع مرور خمس جولات، ويحتل المركز السادس بـ8 نقاط، بينما جاء أصحاب الأرض في المركز السابع عشر بـ3 نقاط.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء مارسيليا والبي إس جي، وماذا قدم مرشحا باريس للكرة الذهبية، عثمان ديمبيلي وكفاراتسخيليا، و"المفاجأة" فيران توريس..