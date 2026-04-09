قذائف لا تُلعب بالقدم .. ثلاثة مشاهد تكشف "سلاح إنريكي السري" في ليلة إسقاط ليفربول بدوري الأبطال!

يمتلك لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان العديد من الأسلحة الواضحة والسرية أيضًا خلال رحلته مع النادي الفرنسي، والتي جعلته ينجح ويصل إلى تحقيق حلم دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

الفريق الباريسي يواصل رحلته في الدفاع عن لقبه بصورة ولا أفضل هذا الموسم، تفوق على ليفربول بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأربعاء، في ذهاب ربع النهائي على ملعب حديقة الأمراء.

النتيجة كشفت لنا العديد من الحقائق، أهمها أن باريس يعتبر من أقوى المرشحين للفوز باللقب مرة أخرى، وهناك حقيقة لا تقل أهمية.. إنريكي لديه بعض السرية التي لا يلتفت لها الجميع.

نعلم القوة التي يمتلكها الفريق بدفاعه المنظم وثنائية فيتينيا وجواو نيفيش في وسط الملعب، والرباعي "ديزيري دوي وعثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا وخفيتشا كفاراتسخيليا"، ولكن هناك شيء آخر يعتمد عليه إنريكي للفتك بالخصوم، والحديث هنا عن رميات التماس!