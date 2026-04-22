في ليلة الاحتفاء بالرئيس لا يسقط باريس: لويس إنريكي يلعب "بلاي ستيشن".. وإلى برشلونة "الصفقة التبادلية ستفيد الجميع"!

أخيرًا.. هُناك رسالة إلى العملاق الكتالوني برشلونة، مع مكاسب عديدة خرج بها نادي باريس سان جيرمان؛ بعد الفوز على فريق نانت الأول لكرة القدم، في المباراة المؤجلة من الجولة 26 بمسابقة الدوري الفرنسي 2025-2026.
أهم المكاسب التي خرج بها الفريق الباريسي، مساء اليوم الاربعاء؛ بعد الفوز على ضيفه نانت، هي:
- أولًا: توسيع الفارق مع نادي لانس "الوصيف"؛ ليصل إلى 4 نقاط.
- ثانيًا: إثبات صحة قرار المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، بتحويل مركز البرازيلي لوكاس بيرالدو من الدفاع إلى الوسط؛ حيث بدأ يتألق الآن.
- ثالثًا: إراحة الكثير من نجوم الفريق بعد حسم النتيجة ضد نانت؛ استعدادًا للمرحلة المصيرية القادمة - خاصة ضد العملاق الألماني بايرن ميونخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا -.
أما بخصوص الرسالة إلى برشلونة؛ فهي تتعلق بالأنباء التي ترددت في الأيام الماضية، بخصوص "الصفقة التبادلية المحتملة" مع باريس سان جيرمان.
هذه "الصفقة التبادلية المحتملة" التي تم الحديث عنها؛ هي انتقال النجم الفرنسي الشاب ديزيري دوي إلى برشلونة، مقابل حصول الفريق الباريسي على خدمات الإسباني داني أولمو.
دوي أثبت مرة أخرى في مواجهة نانت، أنه قد يكون "القطعة الناقصة" في صفوف العملاق الكتالوني؛ حيث يستطيع اللعب في الجناح الأيسر، بالإضافة إلى التألُق على الطرف الأيمن كذلك.
أي أنه سينهي أزمة الجناح الأيسر لبرشلونة؛ مع إمكانية تعويض الجوهرة الإسبانية لامين يامال في الطرف الأيمن، حال غيابه.
أما أولمو فهو اللاعب الذي يحتاجه باريس حقًا، حيث أنه رغم كل إبداعات فريق العاصمة الفرنسية؛ إلا أنه ينقصه "الذكاء" الذي يتمتع به هذا النجم الإسباني، بين خطوط الخصم.
وبالتالي.. قد تكون هذه الصفقة التبادلية حلًا للناديين؛ إذا صدقت التقارير التي تحدثت بخصوص هذا الأمر، بالفعل.