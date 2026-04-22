في ليلة الاحتفاء بالرئيس لا يسقط باريس: لويس إنريكي يلعب "بلاي ستيشن".. وإلى برشلونة "الصفقة التبادلية ستفيد الجميع"!

في ليلة احتفالية، لم يكتفِ نادي باريس سان جيرمان بتحقيق الفوز فحسب؛ بل بعث برسالة مدوية إلى منافسه لانس، بأن لقب الدوري الفرنسي لن يغادر العاصمة.

نعم.. باريس سان جيرمان فاز (3-0) ضد نادي نانت، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 26 بمسابقة الدوري الفرنسي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ثلاثية الفريق الباريسي؛ جاءت عن طريق الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا "هدفين" في الدقيقتين 13 و50، والفرنسي الشاب ديزيري دوي في الدقيقة 37.

وبهذه النتيجة.. رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 66 نقطة، في "صدارة" الدوري الفرنسي؛ وبفارق 4 نقاط عن فريق لانس الأول لكرة القدم، صاحب "المركز الثاني".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز باريس سان جيرمان على نانت..