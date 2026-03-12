بعد ما حصل في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وتشيلسي، فتحت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) تحقيقاً ضد مهاجم البلوز بيدرو نيتو. بعد هدف كفاراتشيليا الذي أنهى المباراة بنتيجة 4-2 - ثم سجل الجورجي هدفه الثاني - دفع لاعب لاتسيو السابق أحد جامعي الكرات في لحظة من الإحباط، لأنه في رأيه كان بطيئًا في إعادة الكرة إليه. أدى هذا التصرف إلى شجار بين اللاعبين على أرض الملعب، قبل أن يعتذر نيتو للفتى ويهديه قميصه في نهاية المباراة.
Getty Images Sport
ترجمه
باريس سان جيرمان - تشيلسي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يبدأ إجراءات تأديبية ضد بيدرو نيتو: ماذا حدث؟
الإجراءات التأديبية
على الرغم من أن نيتو حاول التكفير عن تلك الدفعة، إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرةالقدم (UEFA) بدأ، قبل أقل من 24 ساعة من مباراة الأمس، إجراءات تأديبية ضد اللاعب بسبب سلوكه غير الرياضي، بموجب المادة 15 من لائحة الانضباط للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). وأعلنت الهيئات التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أنها ستتخذ قرارًا بشأن هذه القضية في الوقت المناسب.
إعلان