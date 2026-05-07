Imago-Images
محمود خالد

حلول خارج الصندوق: خدعوك فقالوا "باريس سيهاجم" .. خطة ذكية لإيقاف أوليسي ورسالة غير مباشرة لآرسنال!

باريس إلى نهائي الحلم بـ"خدعة ذكية"..

أحيانًا قد يتطلب منك الأمر، حلولًا خارج الصندوق، من أجل إيقاف الخصم، خاصة وإن كان يمتلك جناحًا مثل مايكل أوليسي، هكذا فعل باريس سان جيرمان، الذي لازال يبرهن على "عبقرية" مدربه لويس إنريكي، في مواجهة عملاق بحجم بايرن ميونخ، يقدم واحدة من أفضل المستويات في تاريخه، هذا الموسم.

خدعوك فقالوا، إن لقاء الإياب سيكون مفتوحًا على مصراعيه مثل الذهاب، خاصة وأن باريس تقدم مبكرًا للغاية، بهدف عثمان ديمبيلي، في الدقيقة الثالثة، فاعتقدت أن الأهداف التسعة، التي شهدها مسرح الأمراء، ستتكرر بحذافيرها في أليانز ارينا.

أن تقدم كرة ممتعة، مثلما شاهدنا في لقاء الـ(5-4)، أمر يجعلك محط أنظار الجماهير من كل أنحاء العالم، ولكن كي تكون بطلًا، يجب عليك أيضًا، أن تؤمن دفاعاتك، خاصة أمام لاعب يملك القدرة على إيجاد طريقه نحو الشباك من أنصاف الفرص، مثلما فعل في الذهاب، باختراق في العمق، وهدف رائع في مرمى سافونوف.

  • كيف نجح باريس سان جيرمان في إيقاف خطورة أوليسي؟

    بالتأكيد، دخل لويس إنريكي، لقاء الإياب، وفي جعبته فكرة واحدة، إيقاف خطورة بايرن ميونخ من الأطراف، وكذلك تشديد الرقابة على هاري كين، الذي ظل ويليان باتشو مراقبًا له.

    ولكن، ماذا عن أوليسي؟ لم تتغير الخطة كثيرًا من الطرف الأيسر، أمامه نونو مينديش، مع تراجع جواو نيفيش وكفاراتسخيليا، وما زاد من الرقابة الدفاعية، أن باريس حقق المطلوب، وسجل هدفًا في البداية، يوسع معه الفارق في النتيجة الإجمالية إلى (6-4).

    هنا، جاءت خطة مبتكرة، حيث تعمد الحارس سافونوف، تنفيذ كل ركلة مرمى، إلى الجهة اليسرى، ليحصل بايرن ميونخ على رمية تماس، ولكن من جهة أوليسي.

    وتهدف تلك الطريقة إلى صنع زيادة عددية في منطقة أوليسي، تجبره على البقاء في الطرف، وتمنعه من ابتكار حلول في عمق الملعب، أمام تضييق المساحات عليه، ما ساهم في تراجع مستوى الفرنسي، في مباراة الإياب.

    أوليسي مثل "عصفور في القفص"

    وبينما كانت العيون تراقب تحركات أوليسي، الذي بات محط أنظار عمالقة أوروبا، لم يتمكن الفرنسي من بسط نفوذه في ملعب أليانز ارينا، حيث اكتفى بلعبة المراوغة، وكثيرًا ما كان يفقد الكرة.

    رغم أن لغة الأرقام، تظهر تفوقًا نسبيًا لأوليسي في مباراة الإياب، سواءً في المساحة التي قطعها بالكرة داخل الملعب (270.5 متر)، أو عدد التمريرات الصحيحة، إلا أنه عابه أيضًا سوء الكرات العرضية، التي لم ينجح في إرسال أي كرة من الأربع التي وجهها في المكان الصحيح.

    أوليسي عانى من فقدان الحلول، سواءً على الطرف الأيمن، أو محاولاته للدخول في العمق، مع تحركات فابيان رويز، الذي استعان به إنريكي، بدلًا من زائير إيمري، لتقديم الحلول الدفاعية المطلوبة.

    ويكفي القول أيضًا، أن أوليسي فقد الاستحواذ على الكرة "30" مرة، من أصل 93 لمسة، أي خسر حوالي ثلث كراته، كما أنه عانى في المراوغات، حيث كسب ثلاثًا من أصل 9 محاولات.

    رسالة غير مباشرة لآرسنال

    "دفاعنا اليوم كان أقوى من هجومنا"، بها لخّص لويس إنريكي وضع باريس سان جيرمان، الذي اعتمد في مباراة الإياب، على "تكتيك" التأمين الدفاعي، والمرتدًات الهجومية على بايرن ميونخ، رغم أن العملاق الباريسي أيضًا، كان الأخطر في الوصول إلى المرمى، ولولا تألق الحارس مانويل نوير، في التصدي لأكثر من كرة محققة، لكان لنتيجة المباراة رأي آخر.

    باريس كان أكثر ذكاء، في التعامل مع العرضيات والتسديدات، وبهفوة صغيرة من تأخر رد فعل باتشو، جاء التعادل متأخرًا، إلا أنه لم ينل من الجدار الدفاعي الصلب الذي فرضه الفريق الفرنسي.

    هذه أيضًا، ربما تكون رسالة غير مباشرة لآرسنال، منافس النهائي، بأن ما حدث في ذهاب نصف النهائي أمام بايرن ميونخ، مع استقبال 4 أهداف وتسجيل 5، سيناريو لن يكون قابلًا للتكرار، حيث برهن بطل أوروبا، على أنه يمتلك كتيبة قادرة على التكيف التكتيكي مع أي اسلوب لعب، سواءً بفتح المساحات واللعب الهجومي، أو اللعب على التأمين الدفاعي والمرتدّات.

