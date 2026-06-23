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أحمد فرهود

إبداع على الطريقة الباريسية: قلق هلالي في ليلة اكتساح أوزباكستان.. واحذروا قتل جوهرة البرتغال بـ"سلاح صديقته"

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البرتغال
باريس سان جيرمان
الهلال
ريال مدريد
مانشستر سيتي
جواو نيفيس
عبد القادر خوسانوف
روبن نيفيز
البرتغال ضد أوزبكستان
أوزبكستان
كأس العالم

3 نقاط غالية في مشوار البرتغال المونديالي..

في ليلة كُتِبت فصولها على أرضية ملعب "إن آر جي"، في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية؛ أرسل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم رسالة قوية إلى العالم أجمع، بعد البداية المونديالية السيئة.

نعم.. البرتغال فازت (5-0) ضد منتخب أوزباكستان، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بعد السقوط المفاجئ بالتعادل (1-1) مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الأسبوع الأولى.

خماسية البرتغال ضد أوزباكستان؛ جاءت بواسطة كل من "الأسطورة كريستيانو رونالدو "ثنائية"، نونو نيفيش، رافاييل لياو والحارس الأوزباكي عبدالواحد نعمتوف بـ(الخطأ في مرماه)"، في الدقائق 6 و17 و39 و60 و87.

وبهذه النتيجة.. رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى النقطة الرابعة، في صدارة "المجموعة الحادية عشر" مؤقتًا؛ والتي تضم منتخبات كولومبيا، أوزباكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز البرتغال الكبير على أوزباكستان..

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    منتخب البرتغال وتكرار "تجربة" باريس سان جيرمان!

    يبدو أن منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، حاول الاستفادة من "تجربة" نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ وذلك في مواجهة أوزباكستان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    نعم.. البرتغال اعتمدت على انطلاقات الظهيرين الطائرين، وهما نونو مينديش وجواو كانسيلو؛ مع إعطاء تعليمات إلى نجوم خط الوسط للتغطية عليهما، حال التحولات الهجومية لأوزباكستان.

    ولذلك.. شاهدنا كانسيلو يصنع الهدف الأول، لمصلحة الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ بينما مينديش قاد الكثير من الهجمات على الطرف الأيسر، بغض النظر عن هدفه من "ركلة ثابتة".

    كما أن الخطورة على الأطراف، دفعت نجوم أوزباكستان لمحاولة تغطية الظهيرين؛ وبالتالي وجود فراغات في عمق الملعب، استغلها برونو فيرنانديش تحديدًا.

    وهذا ما يفعله النادي الباريسي، في معظم مبارياته المحلية والقارية؛ من خلال امتلاكه ظهيرين من العيار الثقيل "مينديش والمغربي حكيم زياش"، بالإضافة لأجنحة عالمية بالطبع.


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  • Joao Neves Portugal 2026Getty Images

    جواو نيفيش.. جوهرة برتغالية تدفع ثمن الضغوطات النفسية

    بما أننا نتحدث عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ فلابد من التطرق إلى أحد نجوم خط وسطه، وهو البرتغالي الشاب جواو نيفيش.

    نيفيش لم يقدّم نفس المستوى الكبير، المعروف عنه في خط الوسط؛ وذلك خلال مواجهة أوزباكستان، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    ويبدو أن نيفيش تأثر نفسيًا، من الحملة التي شُنت عليه هو وصديقته؛ بعد مباراة البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

    وصرح نيفيش بعد التعادل (1-1) مع الكونغو؛ قائلًا عن الأسطورة كريستيانو رونالدو: "نعرف ما قدّمه للبرتغال؛ ولكنه الآن مثل أي لاعب في المنتخب، ولا يختلف عنا".

    بعدها.. انتشرت محادثة مزيفة وغير حقيقية لصديقة نيفيش، عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهي تصف رونالدو بـ"الأناني"، والذي يجب أن يعتزل.

    كل ذلك دفع عشاق رونالدو، لمهاجمة نيفيش وصديقته بعنف، مع توجيه الإهانات إليهما؛ وهو ما يبدو أنه أثر على مستوى متوسط الميدان البرتغالي الشاب، في النهاية.

    وهُنا.. نحن لا نقول عزيزي القارئ، بإن جواو نيفيش كان سيئًا أو كارثيًا؛ ولكنه ليس ذلك اللاعب المبدع، خاصة إذا ما نظرنا إلى سهولة الخصم - وهو المنتخب الأوزباكستاني -.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أوزباكستان.. منتخب "هش" بقيادة مدافع مانشستر سيتي

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن منتخب أوزباكستان الأول لكرة القدم، خلال مواجهة البرتغال في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    المنتخب الأوزباكستاني ظهر هشًا للغاية، طوال الـ90 دقيقة من عمر المواجهة ضد نظيره البرتغالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم القدرة على استغلال الفراغات في الخط الخلفي للمنتخب البرتغالي.

    * ثانيًا: الفشل في مجاراة تحكم نجوم خط وسط البرتغال في الكرة.

    * ثالثًا: الكثير من الأخطاء الفردية في الخط الخلفي لأوزباكستان.

    أخطاء المدافع الأوزباكي عبدالقادر خوسانوف تحديدًا؛ ذكرتنا بالحالة "غير الجيدة" التي كان عليها، في بداياته مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    "ارتباك" خوسانوف في بداياته مع السيتزنس؛ جعله يرتكب الكثير من الأخطاء، قبل أن يتحسن تدريجيًا فيما بعد.

  • Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    قلق "هلالي - مدريدي" متزايد بسبب منتخب البرتغال

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا، عن مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره الأوزباكي؛ بدون الحديث عن نجمين كبيرين؛ وهما:

    * أولًا: متوسط الميدان روبن نيفيش "الهلال السعودي".

    * ثانيًا: برناردو سيلفا "ريال مدريد الإسباني".

    وحتى وقت قريب؛ كان نيفيش يُعتبر أحد أهم اللاعبين الذين لا يُمكن المساس بهم، في منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

    لكن.. في كأس العالم 2026، تغيّر كل شيء تقريبًا؛ حيث لم يُشارك نيفيش في أي دقيقة مع منتخب البرتغال، خلال الجولتين الأولى والثانية.

    وأصبح الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي؛ يعتمد بشكلٍ كلي على ثلاثي خط الوسط، وهم "برونو فيرنانديش، فيتينيا وجواو نيفيش".

    كما أن سيلفا وبعد مستواه السيئ للغاية، خلال الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ تم "تهميشه" ضد أوزباكستان، في الجولة الثانية من دور الجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    ولم يشارك برناردو، إلا في آخر ربع ساعة ضد أوزباكستان؛ وهو ما يثير التكهنات بشأن تراجع الاعتماد عليه في منتخب البرتغال، خلال الفترة القادمة.

    وأساسًا.. تراجع أهمية نيفيش وسيلفا الدولية، هي بمثابة الأخبار السيئة لكل من الهلال وريال مدريد؛ حيث يثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن الحالة الفنية والبدنية، لهذا الثنائي.