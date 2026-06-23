إبداع على الطريقة الباريسية: قلق هلالي في ليلة اكتساح أوزباكستان.. واحذروا قتل جوهرة البرتغال بـ"سلاح صديقته"

في ليلة كُتِبت فصولها على أرضية ملعب "إن آر جي"، في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية؛ أرسل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم رسالة قوية إلى العالم أجمع، بعد البداية المونديالية السيئة.

نعم.. البرتغال فازت (5-0) ضد منتخب أوزباكستان، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بعد السقوط المفاجئ بالتعادل (1-1) مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الأسبوع الأولى.

خماسية البرتغال ضد أوزباكستان؛ جاءت بواسطة كل من "الأسطورة كريستيانو رونالدو "ثنائية"، نونو نيفيش، رافاييل لياو والحارس الأوزباكي عبدالواحد نعمتوف بـ(الخطأ في مرماه)"، في الدقائق 6 و17 و39 و60 و87.

وبهذه النتيجة.. رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى النقطة الرابعة، في صدارة "المجموعة الحادية عشر" مؤقتًا؛ والتي تضم منتخبات كولومبيا، أوزباكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز البرتغال الكبير على أوزباكستان..