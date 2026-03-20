كان لاوتارو فالينتي ضيفاً في بودكاست «Talk Player». ومن بين العديد من الموضوعات التي تم تناولها في المقابلة، تحدث لاعب بارما عن بدايات مسيرته، وعن الحادثة التي تعرض فيها للاختطاف برفقة شريكته ووكيل أعماله، كما تحدث عن بعض اللاعبين والمدربين الذين شاركهم جزءاً من مسيرته الأخيرة. وإليكم ما قاله.
بارما، لاوتارو فالينتي وقضية الاختطاف: «صوبوا مسدساً نحو ركبتي. كنت أخشى ألا ألعب مجدداً»
الاختطاف
عندما كان لا يزال في العشرين منعمره وكان في الأرجنتين، عاش فالنتي لحظات من الرعب عندما اختطفه بعض اللصوص برفقة خطيبته ووكيل أعماله. وهذه هي ذكرياته: "الخوف الوحيد الذي كان يساورني كان مرتبطاً بالمسدس الموجه نحو ركبتي وبأنني لن أعود للعب كرة القدم أبداً. كانوا يريدون المال، وكان وكيل أعمالي موجوداً أيضاً، فلم يكن هناك أي مشكلة. لم أكن متوتراً. هل خفت من الموت؟ لا، لكن خفت من عدم العودة للعب كرة القدم. هل أعطاني الاختطاف مزيداً من القوة؟ لا، لم أفكر في ذلك أبداً، الماضي قد مضى".
بارما
"ما يميز بارما هو حب جميع الناس وكل من يتردد على هذه المدينة. أنا هنا منذ سنوات عديدة وأشعر بدفء الكثير من الناس. لماذا بارما؟ كنت أرغب في اللعب في أوروبا، وكان بارما أول فريق أبدى رغبته في ضمي، فوفتُ بوعدي لهم. في البداية كان الأمر صعبًا بعض الشيء بسبب الإصابات العديدة، ففي الأرجنتين لم أتعرض لأي إصابة قط، لكنها بدأت جميعها هنا. كان الأمر صعبًا بعض الشيء في البداية، لكن إذا كنت قوي العزيمة، فستستعيد توازنك".
تشيفو إي كويستا
"هل كنت أتوقع أن يدرب تشيفو فريقًا كبيرًا؟ نعم، كنت أعلم بالفعل أنه قادر على تقديم أداء قوي.كويستا قادم من فريق كبير جدًا في إنجلترا، لذا أعتقد أنه أضاف لنا الكثير من الأهداف وقوته، ومن الرائع العمل معه".
زملاء الفريق
"بيليجرينو يعلم أننا ندعمه، لذا فهو يفعل ما يجب عليه فعله لمساعدة الفريق. نعم، ربما ينقصه هدفان أو ثلاثة، لكن هناك لاعبون آخرون لمساعدته في تحقيق ذلك. لكن إذا حافظ على قوته، فسيفعل ما يريد. بيرنابي؟ إنه قوي للغاية. من الناحية الكروية، إنه قوي للغاية. في رأيي، المراوغة بالنسبة له مثل الكلام، إنها بسيطة للغاية. لذا، إذا واصل مسيرته، فسيحقق إنجازات عظيمة".
وعن ليوني، زميله السابق الذي يلعب الآن في ليفربول، أضاف: "نتحدث كثيرًا، وأطمئن عليه بشكل عام، وأسأله عن سير عملية التعافي. أخبرته أنه يجب أن ينظر إلى الأمام ولا يفكر في ساقه، بل يجب أن يفكر في التعافي في أسرع وقت ممكن. وبعد ذلك، عندما يعود إلى الملعب، يجب ألا يفكر في ركبته، لأنه إذا فكر في ركبته سيكون من الصعب عليه التحكم في الملعب. عليه فقط أن يفكر فيما أمامه".