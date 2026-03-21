الجولة الثلاثون من الدوري الإيطالي

بارما - كريمونسي مباشرة

الهدافون:





مواجهة حامية الوطيس من أجل البقاء. في الساعة 15:00، على ملعب تارديني، تنطلق المباراة التي تعتبر مباراة مبكرة من الجولة30 من الدوري، بين بارما بقيادة كارلوس كويستا وكريمونيزي بقيادة المدرب الجديد ماركو جيامباولو، الذي تولى المنصب للتو خلفاً للمدرب المقال دافيد نيكولا، في تجربته الثانية على مقاعد البدلاء للفريق الرمادي والأحمر.

يأتي كلا الفريقين بعد هزيمتين بنتيجة 4-1: الفريق المضيف في تورينو، والفريق اللومباردي في المواجهة المباشرة من أجل البقاء التي خسرها أمام فيورنتينا. في الوقت الحالي، يحتل فريق "الدوقالي" المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة، بفارق 10 نقاط عن منطقة الهبوط: ويحتل كريمونسيزي المركز الثالث عشر في الترتيب برصيد 24 نقطة، لذا فإن الفوز اليوم سيضمن بقاء الفريق في الدوري الإيطالي.







