بارما - كريمونيزي، تقييمات CM

أوديرو 6: لم يواجه صعوبات تذكر، وسيطر على المباراة بشكل جيد
تيراشيانو 6,5: أداء هجومي جيد، مع مساحة واسعة للانطلاق على الجناح الذي يتولى مسؤوليته في التداخل.
بيانكيتي 6,5: يغلق المساحات أمام الخصوم بشكل جيد ويفرض نفسه بدنيًا. أداء آمن.
(من الدقيقة 44 من الشوط الثاني فولينو: بدون تقييم)
لوبرتو 6.5: يتفاهم جيدًا مع زملائه ويتراجع جيدًا أمام بيليجرينو. كان يقظًا وواثقًا طوال المباراة.
بيزيلا 6: باستثناء بعض الأخطاء الفنية، كان أداءه جيدًا بشكل عام.
ماليه 7,5: واحدة من أفضل مبارياته حتى الآن. لمس الكرة كثيرًا، وأظهر مهارة فنية جيدة، كما سجل هدفًا رائعًا بتسديدة ممتازة من تمريرة فاردي.
غراسي 6.5: لعب جيد في مرحلة بناء الهجمات، وساعد الفريق حتى عندما هاجم الخصم بشكل عمودي.
فاندبوت 7: هدف ومباراة مليئة بالشخصية.
(34' من الشوط الثاني ثورسبي: غير مقيم)
زيربين 6: كان بإمكانه بالتأكيد تقديم المزيد. ينقصه بشكل خاص اللمسة الأخيرة في المرحلة الأخيرة من اللعب، وبشكل أساسي المزيد من المبادرة في تجاوز اللاعبين.
بونازولي 6.5: يحاول فتح المساحات لتدخلات زملائه ويشكل خطورة أيضًا.
(من الدقيقة 22 من الشوط الثاني بايرو 6: دخول جيد إلى الملعب لخدمة زملائه.)
سانابريا 5: تراجع طفيف مقارنة بالمباريات السابقة. ثابت إلى حد ما في موقعه.
(من الدقيقة 22 من الشوط الثاني، فاردي 7: متحرك جدًا في الهجوم، وقدم تمريرة رائعة لماليه الذي سجل الهدف.)
المدرب جيامباولو 7: كريمونسي يعود للفوز بمباراة منظمة وممتازة.