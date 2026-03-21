بارما - كريمونيزي، تقييمات CM

سوزوكي 6: أخطأ قليلاً في رد فعله على تسديدة ماله، لكنه أنقذ الموقف في مناسبتين أخريين.

فالنتي 5: كان فاردي بمثابة شوكة في جنبه، وغالبًا ما تجاوزه في السرعة.

سيركاتي 6: أداء مقبول بشكل عام، على الرغم من بعض البطء في تنظيم اللعب.

(15' من الشوط الثاني كافيليا 6: دخول جيد إلى الملعب، يحاول إعطاء دفعة إضافية في الهجوم)

ترويلو 5: أداءه لم يكن كافياً. ارتكب العديد من الأخطاء وكان متوتراً للغاية.

فاليري 5: إيقاع بطيء وقليل من الدفع الهجومي. لم يظهر بشكل ملحوظ.

سورنسن 5.5: باستثناء بعض اللعبات الفردية، لم يتمكن من التأثير كما ينبغي.

(من الدقيقة 15 من الشوط الثاني، أوريستانيو 5.5: لم يكن دخوله كبديل مؤثراً، ولم يغير من مسار المباراة).

كيتا 5.5: بدأ بشكل جيد، لكنه عانى من التعب، خاصة في الشوط الثاني، مما أدى إلى انخفاض وتيرة اللعب. كان يركض وراء الخصم ولم يظهر في الهجوم.

(الدقيقة 28 من الشوط الثاني: إستيفيز: بدون تقييم)

أوندريكا 5: لم يلمس الكرة سوى مرات قليلة، وغالبًا بشكل سيئ.

(23' الشوط الثاني إلفاج: بدون تقييم)

بريتشجي 4.5: أخطاء عديدة في التمركز والرقابة. خطأه هو الذي أدى إلى هدف ماله.

ستريفزا 6,5: الوحيد الذي كان حاضراً حقاً في المباراة من بين زملائه، نشط في الهجوم، يحاول إزعاج الخصوم قدر الإمكان.

بيليجرينو 5,5: لم يساند زميله في الهجوم بشكل كافٍ، سدد بعض التسديدات على المرمى لكنها لم تكن كافية.

المدرب كويستا 5: فريق ضعيف الأداء ومتعب. حتى التبديلات لم توفر التغيير المطلوب في وتيرة اللعب.