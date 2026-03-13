كانت مباراة تورينو-بارما هي المباراة الثانية على التوالي التي يبدأ فيها بنجامين كريماشي، لاعب خط الوسط الأمريكي المولود عام 2005 في صفوف بارما، كأحد أساسيي الفريق، لكن ذلك لم يدم طويلاً: فقد اضطر مدرب «الفرسان» كارلوس كويستا إلى إجراء التبديل الأول بإشراك بريتشجي في الدقيقة الحادية عشرة من المباراة.
بارما، كريماشي يتعرض لإصابة بعد دقائق قليلة من بداية المباراة ضد تورينو ويخرج من الملعب وهو يبكي: ماذا حدث؟
قبل بضع دقائق، كان كريماشي قد سقط على الأرض وهو يعاني من ألم في ركبته، مما لفت انتباه الجهاز الفني. ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً ليدرك الجميع أن الأمر يتعلق بمشكلة خطيرة، لدرجة أن لاعب إنتر ميامي السابق انهمر بالبكاء، مغطياً وجهه أولاً بيديه ثم بقميصه، مدركاً بوضوح أنه سيضطر إلى التوقف عن اللعب لفترة ليست بالقصيرة.
