ليس باركولا .. زيدان يتغنى بنجم ليفربول عقب التألق مع فرنسا

على الرغم من النتيجة المحبطة أمام إيطاليا، كان زيدان في غاية السعادة بقلب دفاعه الشاب. وسلّط مدرب فرنسا الضوء على شجاعة مدافع ليفربول وصلابته الدفاعية، معبّراً عن إعجابه بقدرته على الخروج من الخلف.

وقال زيدان للصحفيين: «جيد جداً. جيد جداً جداً. شجاع. لم يكن خائفاً من الخروج لمسافة بعيدة. جيد جداً في الثنائيات. لقد كان، مرة أخرى، جيداً جداً. قلتها أربع مرات!»

ومن جانبه، كان جاكيه نفسه سعيداً بنفس القدر بانتقاله السريع إلى كرة القدم الدولية للكبار، بعدما كان في السابق أساسياً على مستوى الفئات السنية. وقال عن التجربة: «أفضل مما تخيلت. أن أتدرب مع كل هؤلاء اللاعبين الكبار، إنها متعة كبيرة حقاً. أحاول فقط أن أستغل كل لحظة قدر الإمكان».



