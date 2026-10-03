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Muhammad Zaki
ترجمه

ليس باركولا .. زيدان يتغنى بنجم ليفربول عقب التألق مع فرنسا

فرنسا
جيريمي جاكيه
زين الدين زيدان
إيطاليا
ليفربول
فرنسا ضد إيطاليا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
الدوري الإنجليزي الممتاز

بداية قوية للنجم الشاب مع الديوك

عبّر زين الدين زيدان عن ذهوله الكامل من الصعود السريع لمدافع ليفربول جيريمي جاكيه، بعد البداية المذهلة التي قدّمها اللاعب الشاب مع المنتخب الفرنسي.

وقد انبهر المدرب الأسطوري السابق لريال مدريد ببلوغ اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا هذا النضج والانضباط التكتيكي على الساحة الدولية.

  • تألق جاكيه على الساحة الدولية

    وخاض الصفقة الصيفية التي كلّفت 60 مليون جنيه إسترليني أولى مبارياته الدولية مع المنتخب الأول يوم الاثنين، حيث ساعد المنتخب الفرنسي على تحقيق فوز خارج أرضه بهدف دون رد وشباك نظيفة أمام بلجيكا. وحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية في أول مباراة لزيدان على أرضه كمدرب، مقدّمًا أداءً هادئًا آخر في قلب الدفاع.

    وانتهت تلك المباراة الثانية بتعادل فرنسا 1-1 مع إيطاليا. فقد تمت معادلة ركلة مايكل أوليسي الحرة المذهلة بتسديدة مرتدة من أليساندرو باستوني، لكن جاكيه ظل أحد أبرز اللاعبين. وقاد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا خط الدفاع، حيث فاز بأربع مواجهات ثنائية، ونفّذ عمليات استخلاص حاسمة، وأكمل 79 تمريرة من أصل 80 حاول تنفيذها.


  • France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport

    "‫قلتها أربع مرات!‬"

    على الرغم من النتيجة المحبطة أمام إيطاليا، كان زيدان في غاية السعادة بقلب دفاعه الشاب. وسلّط مدرب فرنسا الضوء على شجاعة مدافع ليفربول وصلابته الدفاعية، معبّراً عن إعجابه بقدرته على الخروج من الخلف.

    وقال زيدان للصحفيين: «جيد جداً. جيد جداً جداً. شجاع. لم يكن خائفاً من الخروج لمسافة بعيدة. جيد جداً في الثنائيات. لقد كان، مرة أخرى، جيداً جداً. قلتها أربع مرات!»

    ومن جانبه، كان جاكيه نفسه سعيداً بنفس القدر بانتقاله السريع إلى كرة القدم الدولية للكبار، بعدما كان في السابق أساسياً على مستوى الفئات السنية. وقال عن التجربة: «أفضل مما تخيلت. أن أتدرب مع كل هؤلاء اللاعبين الكبار، إنها متعة كبيرة حقاً. أحاول فقط أن أستغل كل لحظة قدر الإمكان».


  • الانضباط التكتيكي في الضغط العالي

    يعود اندماج جاكيه السلس في التشكيلة الفرنسية إلى ذكائه التكتيكي واستعداده لتنفيذ تعليمات مدربه الصارمة. فاللعب ضمن خط دفاع مرتفع مهمة شاقة، ومع ذلك نفّذ الشاب نظام الضغط الهجومي الذي وضعه زيدان بإتقان تام أمام إيطاليا.

    وأوضح جاكيه قائلاً: "كان ذلك تعليماً من المدرب. طلب مني أن أضغط عالياً جداً في الملعب وألا ألتفت إلى الخلف. كنت فقط أنفّذ ذلك التعليم... أنا سعيد تماماً. لا أشعر بأي ضغط. أنا فقط ألعب كرة القدم على طريقتي".

    وقد جعله هذا الإقدام بالفعل عنصراً حاسماً على مستوى النادي. فتحت قيادة مدرب ليفربول أندوني إيرايولا، سرعان ما كوّن جاكيه شراكة موثوقة مع فيرجيل فان دايك، إذ شارك أساسياً في ست من أول سبع مباريات لليفربول عقب انتقاله الذي طال انتظاره من رين.


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  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    الاختبار الذي ينتظر هالاند

    تختتم فرنسا فترة التوقف الدولي باستضافة بلجيكا يوم الاثنين المقبل، حيث يأمل جاكيه في نيل ظهوره الدولي الثالث على التوالي. لكن تحديًا أكبر يلوح في الأفق مع عودة المنافسات المحلية.

    من المقرر أن يستضيف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في 11 أكتوبر. وسيكون جاكيه مكلفًا بكبح جماح إيرلينج هالاند، فيما يسعى فريق إيراولا ليصبح أول فريق هذا الموسم ينتزع نقاطًا من فريق إنزو ماريسكا الذي يمر بأزمة.