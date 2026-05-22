باراجواي | عندما سًجن رونالدينيو بأرض "الخوف والهدوء" .. حلم مونديالي لتكرار إنجاز 2010 ورصاصة حرمت البلاد من أسطورة!

قبل الحديث عن بارجواي بالتفصيل، علينا التطرق لواقعة غريبة جرت فيها، عندما تعرض عالم كرة القدم لصدمة هائلة في مارس 2020، بظهور أنباء سجن رونالدينيو خلال مشاركته في حملة ترويجية لبرنامج رعاية صحية للأطفال، حيث تم إلقاء القبض عليه فور وصوله إلى العاصمة الباراجوانية أسونسيون.

التهمة كانت دخول البلاد باستخدام جوازات سفر مزورة، قال شقيقه إنها كانت مجرد هدية من أحد الرعاة، ولكنهما بقيا في السجن تزامنًا مع استمرار التحقيقات.

رونالدينيو دخل سجن أجروباسيون إسبيسياليزادا، والذي يمتلك طبيعة خاصة فيما يتعلق بالنزلاء، أغلبهم من تجار مخدرات كبار وأفراد عصابات وبعض السياسيين المتورطين في قضايا فساد، ووفقًا لتصريحات وزير الداخلية في باراجواي، فإن رونالدينيو وشقيقه تواجدا بغرفة أشبه بالفندق، بتوفير كل سبل الراحة لهما.

المسؤولون عن السجن استغلوا وجود الساحر البرازيلي الذي اعتاد على مداعبة الكرة مع برشلونة والبرازيل وميلان وغيرهم، حيث أقيمت بطولة خماسية كانت جائزتها عبارة عن خنزير مشوي وزنه 16 كيلوجرامًا.

بعض الصحف مثل "ماركا" الإسبانية، قالت إن المباراة النهائية لتلك الدورة انتهت بفوز فريقه رونالدينيو بنتيجة 11/2، مسجلًا 5 أهداف مع 6 تمريرات حاسمة، رغم قيام السجناء بمحاولة وضع لائحة غريبة تحرمه من تسجيل الأهداف، وتسمح له بالمراوغة والتمرير فقط!

وبعد كل هذه المشاهد الغريبة التي تشبه بالفيلم الكوميدي الدرامي، تم الإفراج عن رونالدينيو وشقيقه من السجن الباراجواياني مشدد الحراسة في 7 أبريل 2020، ووُضع قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق بعد أن دفع كفالة قدرها 1.6 مليون يورو.