"يبدو غير مهتم وفجأة يسجل" .. باتيستوتا يختار أفضل "رقم 9" معاصر: ليس هاري كين وذكر مبابي ولكن!

ويعد جابرييل عمر باتيستوتا، أحد أفضل أساطير الكرة الأرجنتينية عبر تاريخه، وثاني الأكثر تسجيلًا للأهداف مع التانجو، فضلًا عن كونه اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثيتين "هاتريك" في بطولتين بكأس العالم.

باتيستوتا، أو "باتي جول"، يملك مسيرة لا تنسى، بدءًا من نيولز أولد بويز وريفر بليت وبوكا جونيورز، ثم خوض تجربة الاحتراف في تسع سنوات مع فيورنتينا، ترك فيها إرثًا كرويًا ممتعًا في التسعينيات، وسجل خلالها 168 هدف، ثم رحل إلى روما، وقاده للفوز بلقب الدوري الإيطالي، في موسم 2000-2001، كما تمت إعارته إلى إنتر، قبل أن يختتم مسيرته في صفوف العربي القطري.

وتم تصنيف باتيستوتا، كواحد من أفضل 125 لاعب كرة قدم على قيد الحياة، في مارس 2004، ضمن احتفالية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمناسبة مرور مئة عام على تشكيله.