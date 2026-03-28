باتو يتحدث عن نفسه: "كانوا يقولون إنني رونالدو الجديد، وكان هناك أساطير في ميلان، لكنني أتذكر ما فعله أنشيلوتي. وبشأن الإصابات..."

أحد أكبر التساؤلات التي تطرح نفسها في تاريخ كرة القدم الحديث.

ألكسندر باتو، الذي انضم إلى ميلان وهو في الثامنة عشرة من عمره، بدا أنه مقدر له أن يكتب صفحات مهمة في رياضتنا المفضلة، لكن في النهاية اتسمت مسيرته بالعديد من الإصابات التي أعاقت مسيرته، وحدت من قدراته، ولم تسمح له في النهاية بالصعود الحقيقي والنهائي.

على أي حال، ترك في ميلان ذكريات جميلة للجماهير الروسونيري، ذكريات أراد اللاعب البرازيلي السابق الذي كان يحمل الرقم 7 أن يستعيدها في مقابلة أجراها مع زملائه في The Athletic: "في غرفة الملابس، على يميني، كان باولو مالديني. ثم، أمامي، أرى كاكا ورونالدو. كانت فريقًا من الأساطير. طلب أنشيلوتي من الجميع الوقوف عندما دخلت. جاء كل لاعب إليّ لتحية. فكرت: 'واو، هذا هو الاحترام'. يمكنك أن تكون أفضل لاعب في العالم، لكن عليك أن تظل متواضعًا. عليك أن تحترم الآخرين".