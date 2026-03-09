باتريس إيفرا يحدد مدرب مانشستر يونايتد "المثالي" ويحث كول بالمر على الانتقال إلى الشياطين الحمر للانتقام من مانشستر سيتي بسبب مقلب لوحة إعلانات كارلوس تيفيز

منذ تعيين كاريك كبديل مؤقت لروبن أموريم، شهد مانشستر يونايتد انتعاشًا كبيرًا في مستواه. تحت قيادته، حقق الفريق ستة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتعرض لهزيمة واحدة فقط. يطالب الكثيرون بتعيين لاعب الوسط السابق في هذا المنصب بشكل دائم، بينما يرى بعض الخبراء أن الشياطين الحمر يجب أن يبحثوا عن بديل آخر.

وفي معرض حديثه عن هذا الموضوع، قال إيفرا لـStake: "أنا لا أتحدث إلى مجلس إدارة مانشستر يونايتد أو السير جيم راتكليف، ولكن بصراحة، ودون أي إهانة لباريس سان جيرمان أو ناصر الخليفي، أعتقد أن لويس إنريكي سيكون المدرب المثالي لمانشستر يونايتد. أنا أحب هذا الرجل، أحب فلسفته، وما مر به في حياته الشخصية وتغلب عليه يظهر شخصيته. الإنجاز الذي حققه في باريس سان جيرمان بفوزه بدوري أبطال أوروبا بدون ليونيل ميسي أو كيليان مبابي أو نيمار هو إنجاز رائع. سيتعين على اللاعبين العمل بجد للعب في مانشستر يونايتد، وسيتعين عليهم الركض كثيرًا، وأعتقد أن إنريكي سيحقق ذلك. لكنني لا أعتقد أننا يجب أن نستبعد مايكل كاريك، فقد قام بعمل رائع وعلينا أن نمنحه فرصة. الناس يريدون مدربًا رائعًا لمانشستر يونايتد، لكن في الوقت الحالي، نحتاج إلى شخص يفهم النادي واللاعبين. إنريكي مدرب عبقري ورائع في التعامل مع اللاعبين، لكنني أعتقد أن كاريك يستحق فرصة.