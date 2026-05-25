ما بعد فرحة بابلو جافي الجنونية.. إسبانيا تحتاج إلى نوعيته "المستفزة" و4 أسباب تقلل من جدل مجاملته المونديالية!

لم تكن الفرحة العارمة التي وثقتها عدسات الكاميرات للنجم بابلو جافي، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة، فور سماعه اسمه ضمن قائمة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026، مجرد تعبير عن شغف شاب يبلغ من العمر 21 سنة؛ بل إعلانًا رسميًا لانتصاره على كابوس الإصابات القاسية، التي هددت مسيرته الدولية.

جافي عانى مع عديد الإصابات، خلال العامين الماضيين؛ بداية من "القطع في الرباط الصليبي"، وصولًا إلى معاناته المتكررة مع مشاكل "الغضروف".

ووسط فرحة جافي الجانونية.. شهد الشارع الرياضي الإسباني "جدلًا"، بسبب استدعاء هذا اللاعب العائد من إصابات خطيرة؛ حيث يرى البعض أن الأمر مجرد "مجاملة" له، بينما يشدد قطاع آخر على أحقيته في التواجد ضمن القائمة المونديالية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، بعض النقاط المهمة، خلال السطور القادمة؛ والتي قد تكون وراء استدعاء جافي للمنتخب الإسباني، بعيدًا عن "جدل" المجاملة وغيرها..