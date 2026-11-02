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Pablo Gavi GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

دوام الحال من المحال: بابلو جافي "روح برشلونة التي دمرتها الإصابات والمشاكل".. كل الطرق تؤدي للرحيل ولكن!

فقرات ومقالات
جافي
برشلونة
هانسي فليك
فيرمين لوبيز
الدوري الإسباني

قصة حزينة في عالم الساحرة المستديرة..

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برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

03 نوفمبر 2026

أستون فيلا

أستون فيلا

"دوام الحال من المحال".. مثل عربي شهير نسمعه في حياتنا اليومية كثيرًا؛ حيث يشير إلى أن استمرار أي وضع على حاله دون تغيير، هو أمر مستحيل بحكم الطبيعة.

وإذا أردت عزيزي القارئ، أن تطبق هذا "المثل العربي" في عالم الساحرة المستديرة؛ فلن تجد أفضل من النجم الإسباني بابلو جافي، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة.

نعم.. جافي، ذلك اللاعب البالغ من العمر 22 سنة، تحوّل وضعه "180 درجة" داخل برشلونة؛ فبعد أن كان يُنظر إليه على أنه أحد قادة "المشروع المستقبلي" للفريق الأول، أصبحت هناك أقاويل الآن عن إمكانية الاستغناء عنه.

ليس هذا فقط؛ الصحفي الرياضي ألفريدو مارتينيز تحدث عبر إذاعة "Onda Cero"، عن إحباط جافي من قلة مشاركاته في مباريات برشلونة.

ووسط كل ذلك، سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف تحوّل وضع جافي مع العملاق الكتالوني، وهل من الأفضل الاستغناء عنه أم استمراره؟!..

  • Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    بابلو جافي.. انطلاقة رائعة مع فريق برشلونة الأول

    النجم الإسباني الشاب بابلو جافي هو أحد أبناء العملاق الكتالوني برشلونة؛ حيث انضم إلى أكاديمية النادي عام 2015، وتدرج في الفئات السنية، قبل ظهوره مع الفريق الأول لكرة القدم في صيف 2021.

    وعندما تم تصعيد جافي إلى فريق برشلونة الأول؛ كان يُنظر إليه على النحو التالي:

    * أولًا: القائد الحقيقي في غرفة ملابس برشلونة رغم صغر سنه؛ بسبب عشقه للنادي، وروحه القتالية العالية.

    * ثانيًا: تمتعه بإمكانات فنية كبيرة للغاية في خط الوسط؛ حتى ولو كان اللاعب يعتمد على التدخلات العنيفة أحيانًا، والاحتكاك مع المنافس.

    * ثالثًا: يمثّل مع صديقه ومواطنه الإسباني بيدري جونزاليس، إعادة للثنائية الأسطورية في خط وسط برشلونة؛ وهي تلك التي جمعت بين تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

    وعانى برشلونة كثيرًا بعد نهاية حقبة تشافي وإنييستا؛ لذا فإن اكتشاف جافي وبيدري كان بمثابة شرارة الأمل الجديدة، لكل عاشق محب للفريق الكتالوني.

    وبالفعل.. بداية جافي كانت مثالية مع برشلونة، على المستوى الفردي تحديدًا؛ حيث قدم أداءً مبهرًا قاده للانضمام إلى منتخب إسبانيا الأول في سن الـ17 فقط، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ "الماتادور" يخوض مباراة دولية رسمية آنذاك.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    إصابات ومشاكل.. سر تحوّل وضع بابلو جافي

    البداية الرائعة للنجم الإسباني الشاب بابلو جافي مع العملاق الكتالوني برشلونة، تلقت ضربات متتالية عنيفة؛ بسبب الإصابات الخطيرة، إلى جانب المشاكل داخل غرفة الملابس.

    الإصابات التي تعرض لها جافي، هي حقيقة واقعية أمام أعين العالم؛ وذلك على النحو التالي:

    * نوفمبر 2023: تمزق الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى؛ مع إصابة مصاحبة في الغضروف الهلالي الخارجي.

    * سبتمبر 2025: إصابة في الغضروف الهلالي الداخلي للركبة اليمنى؛ استدعت إجراء جراحة بالمنظار وخياطة الغضروف حفاظًا عليه.

    هاتان الإصابتان الكبيرتان؛ كانتا كفيلتين بأن تتسببا في تراجع كبير بمستوى جافي، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    حتى إنه بعد الإصابة الأولى، كان جافي في طريقه لاستعادة جزء من مستواه؛ إلا أن الإصابة الثانية كانت بمثابة الضربة القوية لمسيرته، حتى الآن على الأقل.

    لكن بعيدًا عن إصاباته الخطيرة؛ فهناك جدل كبير اشتعل في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص علاقة جافي مع زميله ومواطنه الإسباني فيرمين لوبيز.

    وحسب الروايات المتداولة؛ فإن علاقة جافي وفيرمين توترت في صيف 2025 تحديدًا، على النحو التالي:

    * أولًا: خلاف مزعوم بين صديقتي جافي وفيرمين؛ قيل إنه أشعل الخلاف بينهما، دون وجود تأكيد موثوق على أن هذه كانت الشرارة الحقيقية للأزمة.

    * ثانيًا: احتكاكات قوية بين جافي وفيرمين؛ تسببت في مشادات كلامية بينهما خلال تدريبات برشلونة، كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي، وفقًا لما كشفته تقارير صحفية إسبانية.

    وبالطبع.. هذه الروايات ضجت بها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ قبل أن يخرج فيرمين في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، ليؤكد أن جافي بمثابة شقيقه، خاصة أنهما لعبا معًا في الفئات السنية لنادي برشلونة.

    وقال فيرمين في هذا الحوار بالذات، إن جافي صديقه منذ أن كان عمره 12 عامًا، وإن علاقتهما لا تزال جيدة كما كانت دائمًا.

    ورغم تصريحات فيرمين؛ إلا أن تقارير أكدت أن التوتر بين جافي وفيرمين كان حقيقيًا خلال فترة التدريبات، وأن المدير الفني الألماني هانزي فليك تحدث مع الثنائي الإسباني، في محاولة لاحتواء الموقف والحفاظ على استقرار غرفة الملابس.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    وسط برشلونة.. المنافسة أصبحت صعبة على بابلو جافي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نستطيع التأكيد على أن وضع النجم الإسباني بابلو جافي داخل العملاق الكتالوني برشلونة، تغيّر على النحو التالي:

    * أولًا: من موهبة كروية كبيرة إلى لاعب كثير الإصابات؛ حيث أصبح من الصعب أن يستعيد نسخته الأفضل بعد الآن.

    * ثانيًا: من قائد حقيقي في برشلونة رغم صغر سنه؛ إلى لاعب يثار بشأنه الكثير من الجدل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

    وما زاد الطين بلة لجافي؛ هو أن المنافسة في خط وسط برشلونة اشتعلت أكثر، بعد تصعيد النجم الإسباني الشاب مارك برنال إلى الفريق الأول، والتعاقد مع مواطنه المخضرم رودري هيرنانديز في صيف 2026، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    أي إن وسط برشلونة الآن؛ أصبح يضم كلًا من الرباعي الإسباني "بيدري جونزاليس، جافي، رودري وبرنال"، بالإضافة إلى الهولندي فرينكي دي يونج.

    وحاليًا.. يعتمد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، على الثنائي بيدري ورودري بشكلٍ أساسي؛ مع دخول دي يونج في الصورة عقب تعافيه من الإصابة، بينما يتنافس برنال وجافي على الحصول على المزيد من دقائق اللعب.

    هذا بالطبع؛ دون أن نحسب الثنائي الإسباني الآخر فيرمين لوبيز وداني أولمو، باعتبار أنهما يلعبان في مركز صانع الألعاب، خلف المهاجم.

    * أرقام جافي مع برشلونة في الموسم الحالي 2026-2027:

    - مباريات: 7.

    - دقائق: 191.

    - أهداف: 0.

    - تمريرات حاسمة: 0.

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  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    كلمة أخيرة.. كل الطرق تؤدي لرحيل بابلو جافي ولكن!

    أخيرًا.. لنصل إلى النقطة الأهم في تقريرنا؛ وهي: "هل حان وقت رحيل النجم الإسباني الشاب بابلو جافي عن العملاق الكتالوني برشلونة؟!".

    وللإجابة على هذا السؤال؛ يجب أن ننظر أولًا إلى بعض الأمور المهمة، وهي:

    * أولًا: جافي لاعب محبوب للغاية بين جماهير برشلونة.

    * ثانيًا: جافي لاعب يعشق برشلونة بشكل جنوني.

    * ثالثًا: جافي موهبة كبيرة إذا استعاد مستواه.

    بمعنى؛ ما يتحكم في بقاء جافي من عدمه، هو مدى قدرته على استعادة مستواه الفني بعد الإصابات والمشاكل.

    وإذا استعاد جافي مستواه؛ فالعملاق الكتالوني سيستفيد من الناحية الفنية، وكذلك الحفاظ على ما يمكن تسميته بـ"روح برشلونة وقلبه النابض".

    لكن يبدو أن اللاعب لا يساعد نفسه، وكذلك المدير الفني الألماني هانزي فليك لا يساعده أيضًا، على النحو التالي:

    - جافي لم يتألق في الدقائق التي شارك فيها الموسم الحالي.

    - فليك لم يمنح جافي دقائق لعب في بعض المباريات؛ حتى تلك التي كان بإمكانه استغلالها لمنح اللاعب فرصة أكبر، لاستعادة حساسية المباريات.

    لذا.. يبدو أن كل الطرق تؤدي إلى أنه من الأفضل أن يرحل جافي عن برشلونة؛ خاصة إذا صدق خبر الصحفي الرياضي ألفريدو مارتينيز، الذي تحدث فيه عن إحباط اللاعب من قلة مشاركاته.

    إلا أن المشكلة الكبيرة بالنسبة للبرشلونيين، أن هناك تجربة حية عاشوها مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي؛ الذي عانى من إصابات متكررة وغيابات طويلة خلال تجربته مع الفريق، وذلك حتى انضم إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صيف 2023.

    بعدها.. حصل باريس على أفضل نسخة من ديمبيلي، والتي كان يتمناها كل برشلوني؛ بل إن النجم الفرنسي توج بـ"الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم، عام 2025.

    وإذا حدث نفس الأمر مع جافي، باستعادته مستواه الكبير بعد الرحيل عن برشلونة؛ فذلك سيكون واقعًا أكثر ألمًا لعشاق العملاق الكتالوني، لأن هذا اللاعب عاشق للنادي وأحد أبنائه المحبوبين بالفعل.

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برشلونة

دوري أبطال أوروبا

03 نوفمبر 2026

أستون فيلا

أستون فيلا