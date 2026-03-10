إيني ألوكو تفوز في قضية التشهير ضد جوي بارتون، حيث حكم على لاعب خط وسط الدوري الإنجليزي السابق بدفع تعويضات ضخمة عن "حملة التشويه" التي شنها بعد أيام من اعتقاله بتهمة الاعتداء

وفقًا لـ PA Media، حصلت ألوكو على أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني كتعويض عن الأضرار والتكاليف القانونية بعد أن نجحت في مقاضاة بارتون بتهمة التشهير. القضية، التي ركزت في البداية على منشورين تم نشرهما في عام 2024 على منصة X، انتهت بوقف الإجراءات. وهذا يعني أن الإجراءات القانونية توقفت رسميًا، وأمر لاعب وسط مانشستر سيتي السابق بدفع تعويض كبير للمدعية.

حضرت ألوكو الجلسة في لندن وأعربت بإيجاز عن ارتياحها العميق لانتهاء المعركة القانونية المرهقة. وتحدثت خارج المحكمة قائلة ببساطة: "أنا سعيدة لأن الأمر انتهى". يقضي الأمر القضائي النهائي بدفع غرامة مالية إجمالية قدرها 339 ألف جنيه إسترليني لتغطية الأضرار التي لحقت بسمعتها والمصروفات القانونية الباهظة التي تكبدتها خلال النزاع المطول.