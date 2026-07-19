بعد الغضب من حديث إيمريك لابورت عن الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم .. "لقد تعلمت هذه الثقافة من النصر!"

قبل هذا النهائي المرتقب، تحدث إيمريك لابورت؛ مدافع لا روخا ومحترف النصر السابق، عن الشكوك التحكيمية التي تحوم حول المنتخب الأرجنتيني منذ انطلاق كأس العالم 2026، حيث يزعم البعض أن الاتحاد الدولي "فيفا" يهدف لإهداء اللقب لميسي في رقصته الأخيرة قبل الاعتزال المحتمل.

في هذا الشأن، وجه لابورت رسالة لحكم المباراة السلوفيني سلافكو فينتشيتش، عبر صحيفة "ماركا" قائلًا: "لا تقلقني العدوانية على الإطلاق في إطار كرة القدم، وإذا كانت مقبولة والحكم يقوم بعمله، فليس لدي أي مشكلة، ولكن صحيح أننا في المباريات الأخيرة رأينا أشياء أدهشتنا كثيرًا، وأفعالاً تم السماح بمرورها، خاصة مع الأرجنتين، وهو فريق يترك الكثير من الرسائل القوية خلف تدخلاته".

وأضاف: "مثل هذه التصرفات لا ينبغي السماح بها في كرة القدم، خاصة في المسابقات الكبرى، لأنها يمكن أن تزعزع استقرارك وتثير غضبك، وجزء من عمل الحكم هو السيطرة على هذه الأمور حتى لا تضيع منه المباراة، وإذا تمكن لاعب أو اثنان من فعل ذلك، فستتحول المباراة إلى فوضى عارمة، ونحن منذ بداية البطولة كنا فريقًا نبيلًا للغاية، ولدينا عقلية فائزة وحتى نحقق ما نعتقد أنه لنا، لا يمكننا الاحتفال، لكن الصحيح أن الأمر سيعتمد كثيرًا على التحكيم".



