حذر أسطورة إسبانيا، أندريس إنييستا، منتخب بلاده من أن الإيقاف التام لليونيل ميسي في نهائي كأس العالم يُعد مهمة شبه مستحيلة. ويعتقد بطل نسخة 2010 أن مفتاح الفوز يكمن في فرض إيقاع لعبهم الخاص بدلًا من الهوس بقائد الأرجنتين المتألق.
"إيقافه مستحيل".. إنييستا يوجه تحذيراً شديد اللهجة لإسبانيا من خطر ميسي قبل نهائي المونديال
أسطورة يتوقع مواجهة الحسم
شارك بطل كأس العالم 2010 مع إسبانيا، إنييستا، أفكاره من نيويورك خلال مقابلة مع إذاعة "كادينا كوبي" قبل الصدام المرتقب أمام الأرجنتين. قام مايسترو خط وسط "لا روخا" السابق، والذي يستعد حاليًا لفصل جديد في مسيرته كمدرب في دبي، بتحليل ديناميكيات هذه المباراة النهائية الحاسمة. وركز إنييستا في تحليله على كيفية التعامل مع التهديد الأكبر الذي يمثله "الألبيسيليستي"، بالإضافة إلى كيفية تحضير إسبانيا لأفضل تكتيكاتها في مباراة حسم اللقب.
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إيقاف ميسي مستحيل
وعند سؤاله عن أفضل التكتيكات لإبطال سحر زميله السابق في برشلونة، ميسي، أصر إنييستا على أن هذه المهمة لا يمكن تركها لفرد واحد. وقال: "إيقافه تمامًا أمر مستحيل. سيكون الأمر متعلقًا أكثر بمدى قدرة إسبانيا على إيذاء الأرجنتين بطريقتها الخاصة، وخلق الفرص، والتحلي بالفاعلية أمام المرمى عندما تسنح الفرص".
وفيما يتعلق بالمستوى المذهل للنجم الأرجنتيني، الذي سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة طوال هذه البطولة، أضاف لاعب خط وسط فيسيل كوبي السابق: "لا توجد كلمات، أو بالأحرى لا أعرف كيف أصف ذلك. الإصرار، واليقين، وكل ما يفعله في كل مباراة هو شيء يجعلك ترفع له القبعة احترامًا".
إسبانيا تحتفظ بثقة مطلقة
وبالإضافة إلى تحذيره من التهديد الخطير الذي يمثله ميسي، سعى إنييستا أيضًا إلى تبديد الخوف المعتاد الذي يحيط بمباراة بهذا الحجم من خلال مشاركة وصفته لعقلية الفوز.
حث لاعب خط الوسط الأسطوري السابق اللاعبين على التخلص من أي توتر يسبق المباراة وزرع تفاؤل مطلق داخل تشكيلة "لا روخا". وفيما يتعلق بالنهج العقلي اللازم لطرد هذا الخوف، أكد إنييستا: "لا، لا، لا للخوف أبدًا. يجب ألا تلعب بخوف أبدًا".
وأوضح: "أعتقد أن الأمر يعود إلى الثقة التي يمنحها لك اللاعبون، وزخمهم طوال كأس العالم كان في مسار تصاعدي. سيدخلون النهائي بثقة تامة".
"الجميع يعرف بالضبط ما يحتاج للقيام به. لا يهم من يلعب، الجميع يعرف دوره، وهم يشعون بثقة مطلقة. لا يهم من يتواجد على أرض الملعب أو المركز الذي يلعب فيه، فهم يمنحونك الشعور بأن كل شيء تحت السيطرة".
وعندما طُرح عليه سيناريو افتراضي حيث تكتفي إسبانيا بفوز بشق الأنفس، رد قائلًا: "هذه ليست معضلة من الأساس، لأن إجابتي هي أنني لا أهتم بمن يسجل. الشيء المهم، تمامًا كما كان الحال في السابق، هو أن نخرج كأبطال. من يسجل هو أمر ثانوي، طالما أنه هدف الفوز".
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الجائزة الكبرى تنتظر المنتصرين
تستعد إسبانيا الآن لمواجهة أحد أكبر الاختبارات في تاريخها الكروي في سعيها لتأمين نجمة ذهبية ثانية على قميصها. وسيكون التغلب على القوة الجماعية للأرجنتين في النهائي بمثابة لحظة فارقة لهذا الجيل الجديد من نجوم "لا روخا" قبل عودتهم إلى أنديتهم استعدادًا للموسم الجديد.
وبمجرد أن تتلاشى نشوة هذه البطولة في نيويورك، سيتحول تركيز نجوم إسبانيا فورًا إلى افتتاح فترة الانتقالات الصيفية والاستعدادات للموسم المحلي الأوروبي.
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