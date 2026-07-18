"إيقافه مستحيل".. إنييستا يوجه تحذيراً شديد اللهجة لإسبانيا من خطر ميسي قبل نهائي المونديال

وبالإضافة إلى تحذيره من التهديد الخطير الذي يمثله ميسي، سعى إنييستا أيضًا إلى تبديد الخوف المعتاد الذي يحيط بمباراة بهذا الحجم من خلال مشاركة وصفته لعقلية الفوز.

حث لاعب خط الوسط الأسطوري السابق اللاعبين على التخلص من أي توتر يسبق المباراة وزرع تفاؤل مطلق داخل تشكيلة "لا روخا". وفيما يتعلق بالنهج العقلي اللازم لطرد هذا الخوف، أكد إنييستا: "لا، لا، لا للخوف أبدًا. يجب ألا تلعب بخوف أبدًا".

وأوضح: "أعتقد أن الأمر يعود إلى الثقة التي يمنحها لك اللاعبون، وزخمهم طوال كأس العالم كان في مسار تصاعدي. سيدخلون النهائي بثقة تامة".

"الجميع يعرف بالضبط ما يحتاج للقيام به. لا يهم من يلعب، الجميع يعرف دوره، وهم يشعون بثقة مطلقة. لا يهم من يتواجد على أرض الملعب أو المركز الذي يلعب فيه، فهم يمنحونك الشعور بأن كل شيء تحت السيطرة".

وعندما طُرح عليه سيناريو افتراضي حيث تكتفي إسبانيا بفوز بشق الأنفس، رد قائلًا: "هذه ليست معضلة من الأساس، لأن إجابتي هي أنني لا أهتم بمن يسجل. الشيء المهم، تمامًا كما كان الحال في السابق، هو أن نخرج كأبطال. من يسجل هو أمر ثانوي، طالما أنه هدف الفوز".