إيفرتون ونوتنغهام فورست غاضبان بعد أن أفلت تشيلسي من خصم النقاط، بينما تدرس الأندية اتخاذ إجراءات قانونية وتطالب الدوري الإنجليزي الممتاز بتوضيح الموقف
فريق «توفيز» يطالب بالشفافية بشأن التسوية مع تشيلسي
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ذاغارديان»، يُعتقد أن نادي ميرسيسايد بصدد صياغة خطاب رسمي موجه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يطلب فيه توضيحًا لأسباب إفلات النادي اللندني من العقوبات الرياضية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم تغريم تشيلسي بمبلغ 10.75 مليون جنيه إسترليني وفرض حظر مؤجل على التعاقدات عليه الأسبوع الماضي، عقب إفصاحه عن دفعات خفية بقيمة 47.5 مليون جنيه إسترليني دُفعت إلى وكلاء ولاعبين على مدار سبع سنوات.
ويشعر إيفرتون، الذي يقيّم بالفعل خياراته القانونية، أن العقوبة متساهلة للغاية مقارنة بالمعاملة التي تلقاها. وقد تواصل مسؤولون تنفيذيين من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل مع الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز والرئيسة أليسون بريتين للتعبير عن مخاوفهم بشأن شروط التسوية التي تم التوصل إليها مع تشيلسي.
التقلبات تزيد من الإحباط في إيفرتون
ينبع شعور إيفرتون بالظلم من حقيقة أنه تم خصم ثماني نقاط من رصيده خلال موسم 2023-2024 بسبب مخالفتين منفصلتين للوائح الربح والاستدامة (PSR). وعلى عكس قضية تشيلسي، حيث ركزت الدوري الإنجليزي الممتاز على العقوبات المالية، تعرض «التوفيز» لعقوبات رياضية فورية أثرت بشكل كبير على ترتيبهم في الدوري وجهودهم للبقاء.
تشير الأرقام الداخلية في إيفرتون إلى إغفال صارخ في الحكم الصادر بحق تشيلسي: عدم وجود أي إشارة إلى "الميزة الرياضية". وذلك على الرغم من فوز تشيلسي بثمانية ألقاب كبرى، بما في ذلك لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الفترة التي تم فيها سداد المدفوعات غير المشروعة. في المقابل، أبرزت الأسباب المكتوبة لعقوبات إيفرتون ونوتنغهام فورست بشكل بارز مفهوم الميزة الرياضية المكتسبة من خلال الإنفاق الزائد.
نوتنغهام فورست يتحالف في تحدٍ محتمل
كما يُقال إن نادي نوتنغهام فورست غاضب بشدة من موقف الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد تم خصم أربع نقاط من رصيد فورست في نفس موسم 2023-2024 بسبب مخالفة قواعد التوازن المالي (PSR)، ويرى النادي أن الحكم الصادر بحق تشيلسي يمثل معيارًا مزدوجًا. وقد أجرى مسؤولون من كل من فورست وإيفرتون محادثات هذا الأسبوع حول تشكيل جبهة موحدة للتصدي للهيئة الإدارية للدوري.
ومن المتوقع أن يبدأ الناديان بطلب تفاصيل كاملة عن الإجراءات التي أدت إلى معاقبة تشيلسي. وهناك مخاوف متزايدة في جميع أنحاء الدوري من أن تشكل هذه القضية سابقة خطيرة، لا سيما مع اقتراب صدور الحكم في قضية التهم الـ115 الموجهة إلى مانشستر سيتي. وفي حين ينفي مانشستر سيتي جميع التهم الموجهة إليه، فقد احتفظت أندية كبرى مثل أرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد وليفربول بحقها في رفع دعوى تعويض في حال ثبتت إدانة سيتي.
دفاع الدوري الإنجليزي الممتاز عن الغرامة
أفادت التقارير أن الدوري الإنجليزي الممتاز برر عدم خصم أي نقاط من رصيد النادي، موضحاً أن تعاون تشيلسي كان أمراً حيوياً. ونظراً لأن الإدارة الحالية، بقيادة شركة «كليرليك كابيتال» وتود بوهلي، هي التي اكتشفت وأبلغت عن 36 دفعة مالية لم يُكشف عنها من عهد رومان أبراموفيتش، فقد رأت إدارة الدوري أن التوصل إلى تسوية تفاوضية هو السبيل الأكثر فعالية لضمان إصدار حكم بالإدانة.
كانت المدفوعات الخفية، التي تمت بين عامي 2011 و2018، مرتبطة بالتعاقدات مع نجوم مثل إيدن هازارد وويليان وسيسك فابريغاس. وعلى الرغم من حصول الملاك الحاليين على خصم بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني على سعر شراء النادي لتغطية هذه الالتزامات، إلا أن إيفرتون وفورست لا يزالان متمسكين باعتقادهما بأن القواعد قد طُبقت بشكل غير متسق. في الوقت الحالي، رفض كلا الناديين التعليق رسمياً حيث يواصلان التشاور مع الخبراء القانونيين.