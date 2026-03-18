"إنها عار على كرة القدم الأفريقية، إنها فضيحة"، هكذا صرح باتريس إيفرا، اللاعب السابق في يوفنتوس وأحد رموز مانشستر يونايتد، في إشارة إلى قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) منح كأس الأمم الأفريقية للمغرب دون منافسة، بعد سحبها من السنغال.
ترجمه
إيفرا: "تسليم كأس الأمم الأفريقية للمغرب دون منافسة؟ ظننتها مزحة يوم كذبة أبريل، لقد فقدت كل مصداقيتي"
ماذا حدث
"لقد رأينا جميعًا أن السنغال فازت. لكن لماذا لا يتحدث أحد عن هذا الحكم؟ أين هو الآن؟"، هكذا عبر إيفرا عن غضبه في مقطع فيديو نشره على حسابه على إنستغرام. جاء فوز "أسود التيرانغا" 1-0 في الوقت الإضافي بعد احتجاج صاخب من الفريق السنغالي الذي اشتكى في البداية من عدم احتساب ركلة جزاء، ثم انفجر غضبًا بسبب تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) التي احتسبت ركلة جزاء لصالح المغرب بسبب تلامس مشابه جدًا. وقد غادر لاعبو السنغال، باستثناء مانيه، الملعب احتجاجاً لمدة تزيد عن 20 دقيقة، ثم قرروا، بعد إقناعهم من قبل قائدهم، العودة إلى الملعب لتنفيذ ركلة الجزاء المذكورة، التي أضاعها بعد ذلك إبراهيم دياز. ووفقاً لما أعلنته الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، فإن المنتخب السنغالي قد انتهك المادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية. وتنص المادة 82 على وجه الخصوص على أنه: "إذا رفض فريق ما اللعب أو غادر الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن من الحكم، فسيتم اعتبار المباراة خسارة له".
"فقدت مصداقيتها"
وبدا إيفرا مستاءً بشكل واضح، كما شكك في مصداقية البطولة، معرباً عن استيائه من قرار يعتبره ضاراً بصورة كرة القدم الأفريقية.
"لقد فقدت كأس الأمم الأفريقية كل مصداقيتها. بعد شهرين، أعلنوا أن المغرب هو البطل... ظننت أنها مزحة بمناسبة الأول من أبريل"، قال ساخراً. "البطل الحقيقي هو السنغال، وسيظل كذلك دائماً".