السيناريو الأسود لإيفان توني يتحقق .. مفاجأة كبرى في تسجيلات الحكام بشأن واقعة الأهلي والفيحاء الجدلية

تصريحات إيفان توني دفعت شركة الأهلي لإصدار بيان رسمي، مساء أمس الأربعاء، منددة خلاله بالأخطاء التحكيمية، طالبة في الوقت ذاته، الكشف عن التسجيلات الصوتية للحكام، لتفنيد أحداث المباراة، ويبدو أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم استجابت بالفعل..

بحسب صحيفة "الرياضية" فإن لجنة الحكام استمعت للتسجيلات الصوتية الخاصة بمواجهة الأهلي والفيحاء، لكن المفاجأة أنها لم تجد ما يدين الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، مؤكدة أنه لم يقل للاعبي الراقي: "ركزوا على البطولة الآسيوية".



