بعد 24 ساعة تقريبًا من الجدل بشأن التصريحات النارية التي أطلقها الإنجليزي إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، ها هي صحيفة "الرياضية" تكشف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ما دار بين الحكام.
السيناريو الأسود لإيفان توني يتحقق .. مفاجأة كبرى في تسجيلات الحكام بشأن واقعة الأهلي والفيحاء الجدلية
ما القصة؟
أمس الأربعاء، حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة الأهلي والفيحاء، المقدمة من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
المباراة أدارها حكم الساحة محمد السماعيل، وعرضته لهجوم كبير في ظل عدم احتسابه ضربتين جزائتين لصالح الأهلي، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
لكن المشكلة لم تكن في عدم احتساب الجزائيتين فقط، بل فيما كشفه إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، عقب نهاية المباراة، إذ شكك في نزاهة المسابقة، مدعيًا أن الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان قال له ولزملائه: "ركزوا على البطولة الآسيوية".
ما جاء في تسجيلات الحكام
تصريحات إيفان توني دفعت شركة الأهلي لإصدار بيان رسمي، مساء أمس الأربعاء، منددة خلاله بالأخطاء التحكيمية، طالبة في الوقت ذاته، الكشف عن التسجيلات الصوتية للحكام، لتفنيد أحداث المباراة، ويبدو أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم استجابت بالفعل..
بحسب صحيفة "الرياضية" فإن لجنة الحكام استمعت للتسجيلات الصوتية الخاصة بمواجهة الأهلي والفيحاء، لكن المفاجأة أنها لم تجد ما يدين الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، مؤكدة أنه لم يقل للاعبي الراقي: "ركزوا على البطولة الآسيوية".
السيناريو الأسود لإيفان توني يتحقق
صباح اليوم الخميس، كتبنا تقريرًا بعنوان "إيفان توني "يقامر" على الحكم الرابع: شجاعة أم ورطة .. السيناريو الأسود لمهاجم الأهلي في واقعة "ركزوا على الآسيوية"!"، استعرضنا خلاله توابع تصريحات الإنجليزي وما يمكن أن يحدث له.
ضمن التقرير ذاته، استعرضنا واقعة قديمة "كذب" بها توني خلال فترة تمثيله لبرينتفورد، تسببت في إيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمدة ثمانية أشهر.
مسيرة إيفان توني في الدوري السعودي
صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للأهلي في صيف 2024، قادمًا من برينتفورد مقابل 42 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2027-2028.
منذ ذلك الحين، خاض توني 84 مباراة مع الراقي في مختلف البطولات، سجل خلالها 66 هدفًا وصنع 16 آخرين.
فيما قاد الراقي للتتويج بطلًا لدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، وكأس السوبر السعودي 2025-2026.