إيغور تودور يعترف بأن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز هو أولوية توتنهام قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
تودور يفضل الدوري على البطولات الأوروبية
المدرب الكرواتي، الذي تعرض لثلاث هزائم في أول ثلاث مباريات له منذ توليه المسؤولية بينما كان يعاني من قائمة إصابات متزايدة، كان صريحًا بشأن المأزق الحالي للنادي الذي يوازن بين الصراع من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز والسعي وراء المجد الأوروبي.
وقال المدرب المؤقت: "هدفنا الأول هو الدوري الإنجليزي الممتاز، ويجب أن نعلن ذلك علناً. هذا لا يعني أننا لا نريد الوصول إلى الدور التالي. كل مباراة مهمة. علينا أن نتطور حتى نتمكن من اغتنام هذه الفرصة. إنها منافسة مختلفة تماماً ضد فريق له تاريخ في دوري أبطال أوروبا وخبرة وجودة".
العودة إلى مسرح المجد السابق
تشكل هذه المباراة عودة حلوة ومرّة إلى ملعب ميتروبوليتانو، حيث خاض توتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ضد ليفربول. لكن الواقع الحالي بعيد كل البعد عن تلك المرتبة العالية، حيث يحتل النادي حالياً المركز السادس عشر بعد سلسلة سيئة من 11 مباراة دون فوز في الدوري. لكن تودور يرى في مباراة أتلتيكو فرصة لإصلاح المشاكل التكتيكية الأساسية.
وأوضح تيودور خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "ربما يساعدنا هذا على رؤية المشاكل التي نواجهها. يمكن أن تساعدنا هذه الأنواع من المباريات على التغيير بالطريقة الصحيحة، والنمو كفريق، والقيام بالأمور بشكل أفضل".
التعزيزات الدفاعية توفر دفعة في الوقت المناسب
على الرغم من أن التوقعات لا تزال قاتمة، إلا أن تيودور سيحظى بدعم كبير بعودة العديد من المدافعين الأساسيين للمباراة في مدريد. سيكون كريستيان روميرو متاحًا للعب على الرغم من استمرار إيقافه المحلي، في حين أن ميكي فان دي فين مؤهل أيضًا للعب في البطولات الأوروبية. هذه العودة مهمة للغاية لخط الدفاع الذي استقبل تسعة أهداف في أول ثلاث مباريات لتيودور على رأس الفريق ضد أرسنال وفولهام وكريستال بالاس.
وأشار تودور عند مناقشة خياراته في اختيار التشكيلة: "عودة اللاعبين أمر مهم. للمرة الأولى منذ مجيئي إلى هنا، سيكون لدينا لاعبون متاحون لجميع المراكز الدفاعية في المراكز التي يلعبون فيها عادةً". وعن عودة روميرو، أضاف: "أنا سعيد بعودته. لقد غاب كثيرًا ولم يكن يشعر بالرضا لأنه لم يتمكن من مساعدة الفريق. لقد عمل كثيرًا، وقام بجلسات جري منفصلة مع مدرب اللياقة البدنية. أنا متأكد من أنه سيكون قائدًا كما هو الحال دائمًا".
سيميوني يحذر من التراخي
على الرغم من المشاكل التي يواجهها توتنهام على الصعيد المحلي، لا يزال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد حذراً من التهديد الذي يشكله الفريق الإنجليزي، حيث أشاد بشكل خاص باللاعب كونور غالاغر الذي انضم إلى الفريق في يناير. ومن المقرر أن يواجه لاعب وسط أتلتيكو السابق فريقه القديم للمرة الأولى منذ انتقاله إلى لندن مقابل 35 مليون جنيه إسترليني. وأشاد سيميوني باللاعب الدولي الإنجليزي، معترفاً بـ"أخلاقيات العمل الهائلة" والمرونة التي أضافها إلى العاصمة الإسبانية خلال فترة وجوده القصيرة هناك.
وقال سيميوني عن غالاغر: "متواضع للغاية وخطير للغاية. يمكنه اللعب في مراكز مختلفة على أرض الملعب. أخلاقيات عمل عالية. لديه سلوك رائع ولدينا ذكريات جيدة عن فترة وجوده في أتلتيكو مدريد".
بالنسبة لتوتنهام، التحدي هائل؛ فهم يواجهون فريق أتلتيكو الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني، والذي سجل 15 هدفًا في آخر أربع مباريات على أرضه، مما يجعل نهج تودور الذي يركز على البقاء أولاً أمرًا ضروريًا وعمليًا، وإن كان مؤلمًا.
