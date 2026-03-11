إيغور تودور يدافع بشكل محير عن اختيار أنتونين كينسكي بعد 15 دقيقة مروعة في هزيمة توتنهام أمام أتلتيكو مدريد

على الرغم من الإذلال، تمسك تودور بشكل لافت للنظر بترتيباته التكتيكية قبل المباراة، وأصر على أن استبعاد فيكاريو الذي كان تحت الضغط في مثل هذه المباراة الأوروبية المهمة كان القرار الصحيح في ذلك الوقت. "ما حدث أمر نادر جدًا. أنا أدرب منذ 15 عامًا، ولم أفعل هذا من قبل. كان من الضروري الحفاظ على اللاعب والحفاظ على الفريق. موقف لا يصدق، لا يوجد ما يمكن تعليقه عليه"، صرح تودور. "كان هذا، قبل المباراة، الخيار الصحيح في مثل هذه اللحظة، مع الضغط على فيكاريو، ومنافسة أخرى. توني حارس مرمى جيد جدًا. كان هذا القرار الصحيح بالنسبة لي. بعد ذلك، بالطبع، من السهل القول إن هذا لم يكن القرار الصحيح. لذا أوضحت لتوني أيضًا، بعد المباراة: إنه الرجل المناسب وحارس مرمى جيد. لسوء الحظ، حدثت هذه الأخطاء في هذه المباراة الكبيرة. كان آسفًا. الفريق معه، وأنا أيضًا. تحدثت معه. إنه يتفهم الموقف، ويتفهم سبب خروجه. كما قلت، إنه حارس مرمى جيد جدًا. نحن معه، نحن جميعًا معًا. الأمر لا يتعلق أبدًا بلاعب واحد. لقد حدث ما حدث. إنها دوري أبطال أوروبا مرة أخرى. لقد دفعنا ثمن بداية المباراة هذه".