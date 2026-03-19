إيغور تودور يحتفل بـ"الشعور الرائع" بعد أن حقق مدرب توتنهام أخيرًا فوزه الأول رغم خروجه من دوري أبطال أوروبا
فاز توتنهام لكنه خرج من البطولة
فاز توتنهام على أتلتيكو 3-2 مساء الأربعاء، ليمنح تودور أخيرًا فوزه الأول منذ أن حل محل توماس فرانك في منصب المدير الفني. ومع ذلك، لم يكن هذا كافياً تماماً لفريق توتنهام، حيث خرج من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين أمام فريق دييغو سيميوني. لكن الفوز في شمال لندن، الذي جاء بعد التعادل 1-1 مع ليفربول، قد يبعث على التفاؤل بأن تودور قد وضع توتنهام أخيراً على المسار الصحيح رغم الأداء السيئ الذي قدمه الفريق مؤخراً.
تودور يستمتع بلحظة «جميلة» في توتنهام
كان تودور يشعر بالتأكيد بالتفاؤل بعد المباراة. وقال لـ«بي بي سي سبورت»: «المشاعر مختلطة. لا أحد يحب أن يخسر، لكن الأداء كان جيدًا للغاية. كانت الأجواء رائعة على أرض الملعب مع الجماهير التي وقفت حقًا جنبًا إلى جنب مع اللاعبين والفريق منذ اللحظة الأولى. تهانينا للاعبين. كان أداءً إيجابيًا، مليئًا بالالتزام، والكثير من الجري، والكثير من الأشياء الجيدة.
"كانت الطاقة رائعة حقاً منذ اللحظة الأولى، وأدرك المشجعون أن الفريق بذل قصارى جهده من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة، وكانوا معنا - شيء جميل، شكراً. آمن اللاعبون بذلك، ويمكنك أن ترى أن الأداء في هذه اللحظة مهم للغاية. لقد تحسنا في آخر مباراتين. مباراة الأحد [ضد نوتنغهام فورست] مهمة، لكنها لن تحسم أي شيء بعد، فسيتم حسم الأمر في آخر ثلاث مباريات."
دفعة معنوية لفريق توتنهام
كما يعتقد تودور أن هذا الفوز سيشكل دفعة معنوية مهمة لفريقه قبل عودته إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وأضاف: "كان لدينا اليوم 11 لاعبًا، وعلى مقاعد البدلاء لاعب واحد فقط هو [كيفن] دانسو. [لوكاس] بيرغفال، [ديستيني] أودوجي وكونور [غالاغر]، قال الأطباء إنهم لا يستطيعون اللعب سوى 20 دقيقة، لذا كان لدينا 11 لاعباً ودانسو. وهذا يجعل قيمة هذا الأداء أفضل. كان من الرائع تحقيق الفوز، وكان ذلك مهماً للمعنويات".
يخوض توتنهام حاليًا معركة لتجنب الهبوط، مما يعني أنه لا توجد فرصة للمشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل. ومع ذلك، فإن تودور واثق من قدرتهم على العودة إلى المنافسات القارية قريبًا: "العام المقبل، لا، بل من المفترض أن يكون العام الذي يليه. لماذا لا؟ الفوز بلقب الموسم الماضي منح الثقة للاعبين، والأمر يختلف تمامًا إذا كانت لديك خبرة في المنافسات الأوروبية."
مواجهة حاسمة تنتظر توتنهام
يتجه توتنهام الآن إلى مواجهة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوتنغهام فورست، الذي يواجه هو الآخر صعوبات، يوم الأحد. ويحتل «السبورز» المركز الذي يسبق فريق فيتور بيريرا بفارق نقطة واحدة ومركز واحد فقط، مع إدراك الفريقين أن الفوز قد يكون حاسماً لآمالهما في البقاء في الدوري الممتاز.
