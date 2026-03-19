إيغور تودور يحتفل بـ"الشعور الرائع" بعد أن حقق مدرب توتنهام أخيرًا فوزه الأول رغم خروجه من دوري أبطال أوروبا

كان تودور يشعر بالتأكيد بالتفاؤل بعد المباراة. وقال لـ«بي بي سي سبورت»: «المشاعر مختلطة. لا أحد يحب أن يخسر، لكن الأداء كان جيدًا للغاية. كانت الأجواء رائعة على أرض الملعب مع الجماهير التي وقفت حقًا جنبًا إلى جنب مع اللاعبين والفريق منذ اللحظة الأولى. تهانينا للاعبين. كان أداءً إيجابيًا، مليئًا بالالتزام، والكثير من الجري، والكثير من الأشياء الجيدة.

"كانت الطاقة رائعة حقاً منذ اللحظة الأولى، وأدرك المشجعون أن الفريق بذل قصارى جهده من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة، وكانوا معنا - شيء جميل، شكراً. آمن اللاعبون بذلك، ويمكنك أن ترى أن الأداء في هذه اللحظة مهم للغاية. لقد تحسنا في آخر مباراتين. مباراة الأحد [ضد نوتنغهام فورست] مهمة، لكنها لن تحسم أي شيء بعد، فسيتم حسم الأمر في آخر ثلاث مباريات."