من شبه المؤكد أن مشجعي كرة القدم الإنجليزية سيتذكرون أنجي بوستيكوغلو لفوزه بطريقة ما بدوري أوروبا واحتلاله المركز السابع عشر مع توتنهام في نفس الموسم. لكن أولئك الذين كانوا ولا يزالون متشككين في المدرب الأسترالي سيركزون بدلاً من ذلك على فترة عمله مع نوتنغهام فورست.
كان بوستيكوغلو، الذي يتميز بالغموض والقدرة على التحفيز، محكومًا عليه بالفشل تقريبًا، وهو ما يعكس المشاكل الأوسع نطاقًا التي يعاني منها فورست. تم إقالة نونو إسبيريتو سانتو دون مقدمات بعد ثلاث مباريات من موسم 2025-2026 على الرغم من أنه قاد الفريق للتأهل إلى البطولات الأوروبية، حيث ادعى علنًا أن علاقته مع المالك المثير للجدل إيفانجيلوس ماريناكيس قد انهارت، وتشير التقارير إلى أن السبب في ذلك هو وصول إيدو غاسبار من أرسنال لتولي منصب المدير العالمي لكرة القدم بالنادي.
ساعد ماريناكيس في تسهيل وصول بوستيكوغلو خلال الصيف عندما منح المدرب السابق لتوتنهام جائزة في اليونان، لكن انتظاره حتى انتهاء فترة الانتقالات لإجراء مثل هذا التغيير الإداري المتناقض تمامًا يوحي بأنه شخص لا يعرف ما يفعله. بدون فترة تحضيرية للموسم، ومع مقاومة اللاعبين والمشجعين لرحيل نونو، لم يستطع بوستيكوغلو حتى الاستفادة من أي نوع من "الانتعاش الذي يرافق المدرب الجديد"، وخسر أربع مباريات من أصل خمس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما حصد نقطة واحدة من مباراتيه في الدوري الأوروبي، وشهد تضييع تقدمه 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع في سوانسي في كأس كاراباو.
ولإضافة المزيد من المأساة إلى هذه الكارثة، تم تأكيد رحيل بوستيكوغلو من قبل فورست بعد 18 دقيقة من صافرة نهاية المباراة التي خسرها الفريق 3-0 أمام تشيلسي، حيث أفادت التقارير أنه التقى اللاعبين سريعاً في غرفة الملابس قبل أن يتم اصطحابه خارج الملعب ويغادر في سيارته. نهاية غير لائقة لعهد استمر 39 يوماً.