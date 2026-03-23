إيطاليا وأيرلندا الشمالية وهزيمة بلفاست: أول خروج تاريخي للمنتخب الوطني من تصفيات كأس العالم

"أيرلندا الشمالية فريق قوي بدنيًا ولا يستسلم أبدًا. إنها في متناول أيدينا، وعلينا أن نخوض المباراة. الآن نركز على نصف النهائي، ثم نأمل أن نتمكن من الحديث عن البوسنة وويلز. كنا نعلم أننا سنضطر للعب في التصفيات، وننظر إلى المستقبل بثقة" – جينارو غاتو، مدرب إيطاليا، بعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026





من أيرلندا الشمالية - إيطاليا إلى إيطاليا - أيرلندا الشمالية. بعد ثمانية وستين عامًا، ستقف "الجيش الأخضر والأبيض"، كما يُطلق على المنتخب البريطاني منذ الأزل، حاجزًا بين الأزوري والمرحلة النهائية من كأس العالم. فإذا كان صحيحاً، في الواقع، أن الوصول إلى البطولة سيتطلب التغلب أيضاً على الفائز في نصف النهائي الآخر من المسار "أ" بين البوسنة والهرسك وويلز، فإن إيطاليا ستكون مطالبة أولاً بالتغلب على "الجيش الأخضر والأبيض".

اليوم، كما في ذلك الوقت، إيطاليا هي المرشحة للفوز وستسعى لتحقيق ذلك، مع اختلافين جوهريين مقارنة بالمباراة السابقة. في عام 1958، أقيمت المباراة في بلفاست، أما هذه المرة فستقام في ملعب نيو بالانس أرينا في بيرغامو، على أرضها، وفي أجواء مواتية، وهو ميزة لا يستهان بها لفريق المدرب غاتوزو.

علاوة على ذلك، فإن المباراة التي دخلت التاريخ باسم "هزيمة بلفاست" جاءت في نهاية مرحلة التصفيات، بينما ستكون المباراة التي ستخوضها إيطاليا في 26 مارس المقبل مباراة فاصلة، أي مباراة واحدة حاسمة بنظام خروج المغلوب.

من المؤكد أن إيطاليا ستواجه في الربيع منافساً لم يكن أبداً سهلاً في تاريخها، وهو المنافس الذي واجهته أيضاً خلال مسيرتها السيئة في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر. والهزيمة الموجعة التي وقعت قبل 68 عامًا، والتي أدت إلى خروج الأزوري، الذين كانوا آنذاك أبطال العالم مرتين، للمرة الأولى من مرحلة نهائية في كأس العالم (في عام 1930 في أوروغواي، كانوا قد انسحبوا بسبب الصعوبات والمخاطر التي تنطوي عليها الرحلة الطويلة إلى أمريكا الجنوبية)، على الرغم من أنها حدثت في ظروف بيئية غير مواتية على الإطلاق، إلا أنها لا تزال حتى اليوم بمثابة تحذير بعدم الاستخفاف بهذه المهمة المهمة.



