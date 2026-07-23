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Grafica CM Maldini Nazionale 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

ترجمه

الاتحاد الإيطالي عن الاتفاق مع بيب جوارديولا: تواصلنا أيضًا مع كارلو أنشيلوتي ولكن!

إيطاليا
باولو مالديني
بيب جوارديولا
كارلو أنشيلوتي

تصريحات المدير الفني والمستشار خلال المؤتمر الصحفي..

عقب الاجتماع مع رابطة الدوري الإيطالي (سيري أ) وكلمة رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) جيوفاني مالاجو، أُعطيت الكلمة في المؤتمر الصحفي للمدير الفني للاتحاد باولو مالديني والمستشار ليوناردو.

ومن بين الموضوعات التي تم تناولها، تم التركيز على منصب المدرب الفني والحلم الذي يقود إلى اسم بيب جوارديولا.

وفيما يلي، نستعرض جميع تصريحاتهم..

  • متى سيصل المدرب؟

    أجاب مالديني قائلاً: «الأمر المثالي هو أن يتم ذلك خلال هذا الأسبوع، لكن سيكون من الأفضل أن نتمكن من الحصول على الشخص الذي نريده. التوقيت مرتبط بهذا الأمر، فهناك رغبة في الحسم لكن ليس هناك استعجال بالمعنى الحرفي».

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  • هل الحلم هو إقناع جوارديولا؟

    أجاب المستشار ليوناردو على هذا السؤال قائلاً: «من المفهوم القول إننا لسنا في عجلة من أمرنا، لكننا نريد أيضًا إنجاز الأمر في أقرب وقت ممكن. هذه المرحلة أساسية لتحديد ما نريده: والانتظار بضعة أيام هو الأمر الصحيح. لدينا أفكار واضحة في حالات عديدة، والخطط واضحة بما فيه الكفاية».

  • الشعور بالعودة إلى كرة القدم التي نعرفها

    مالديني: «الضغط كبير، خاصةً لأن الرئيس استغرق بعض الوقت لإقناعي بمشروع طموح. إنها دعوة للانطلاق، وعندما تنادي إيطاليا، يصعب رفضها. ورغم إدراكي التام لطول المدة والصعوبات التي تنطوي عليها المهمة، فقد أردت بكل قوة إقناع ليوناردو. هناك توافق تام بيننا على المبادئ والقيم والأهداف».

    ليوناردو: «أؤيد ما قاله باولو. كانت هذه الأسابيع حافلة بالنسبة له، مع دعوة غير متوقعة. هناك فكرة يجب بناؤها، ونحن شركاء في الأحلام والأفكار منذ سنوات. لطالما تشاركنا المشاريع والحلم بأن تأتي فرصة لتنفيذ مشاريع معينة. وقد جاءت هذه الفرصة، ومع مرور الأيام أصبح الأمر حلمًا له، وبالتالي لي أيضًا. إن ترابطنا وصداقتنا تبعثان فينا سعادة كبيرة، وأعتقد أن هذا شيء يمكننا نقله، وهو الطاقة الإيجابية. نرى رغبة الكثير من الناس في خلق حركة تضم الجميع. وإلا فلن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة».

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  • كيف سيكون شكل منتخب إيطاليا الجديد؟

    مالديني: «حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، لم يكن لمنصبي هذا وجود من قبل، وسنحاول أنا وصديقي ليوناردو تقديم رؤية فنية ونهج فني لمنتخب إيطاليا. وأعتقد أن هذا بحد ذاته مؤشر على تغيير كبير».

    ليوناردو: «لم يكن هناك أبداً توافق حول فكرة واحدة. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) يعيش في ثلاثة عوالم: المنتخب الوطني، فرق الناشئين، والقطاع الفني. ليس من أجل النظر إلى الماضي، بل من أجل المضي قدماً، الفكرة هي أن يقود الاتحاد هذه العوالم التي تجد صعوبة في التفاعل فيما بينها. لقد حدث هذا في أماكن أخرى، وهو ليس بالأمر الجديد: إيطاليا قادرة على القيام بذلك وتدرك التوازنات، لكن لسبب أو لآخر لم يتمكنوا من تحقيقه. الفكرة هي توحيد الجميع في حركة تركز بشكل كبير على الجانب الفني. لقد تخلفت كرة القدم الإيطالية عن الركب، فاللعب اليوم يعتمد على المواجهة الفردية والمبادرة: علينا أن نغرس هذا النهج في عقول اللاعبين الشباب. وسيستند اختيارنا على هذا الأساس».

  • لماذا رفض مالديني المنصب في البداية؟

    أجاب المدير الفني بوضوح: «لأنني لم أكن أدرك مدى الصعوبة التي ينطوي عليها تجميع العناصر الاتحادية. ثم شعرت بأن هناك رياح تغيير جديدة وإرادة قوية للمشاركة في هذا التجديد. سيتعين على الجميع المشاركة والانخراط في هذا العمل».

  • الملف التعريفي للمدرب

    يوضح المستشار ليوناردو جميع الشكوك حول المواصفات المطلوبة للمدرب الفني القادم لمنتخب إيطاليا: «المواصفات هي ما تحدثنا عنه، مدرب يفكر بشكل أو بآخر كما نفكر نحن. هناك أنواع عديدة من المدربين الناجحين، والأهم هو إيجاد انسجام في التفكير بين المدرب والإدارة الفنية. لقد نسينا كيف يمكن أن يسير الأمر: الإدارة الفنية تحدد التوجهات للمدرب، أما حتى الآن فهناك رئيس كان هو المسؤول عن كل شيء. من الصعب تغيير المدرب كل سنتين أو ثلاث سنوات: الفكرة هي إيجاد منهجية تدريبية تنتشر على جميع المستويات. هذا أمر يتطلب وقتًا، وعلينا العمل على المنتخب الوطني الأول».

  • شكوك جوارديولا والكواليس حول أنشيلوتي

    واختتم المدير الفني باولو مالديني حديثه بهذه الكلمات، كاشفاً في الوقت نفسه عن تفاصيل خلف الكواليس بشأن كارلو أنشيلوتي، الذي تم الاتصال به قبل بيب جوارديولا: «لا يمكننا الإدلاء بأي أخبار حتى الآن، فقد حددتم أحد أهدافنا المحتملة. ولا يمكننا إخفاء أننا تحدثنا أيضاً مع كارلو أنشيلوتي قبل التحدث مع بيب: فقد بدا لنا من الصواب التحدث مع أفضل المدربين في العالم، للتأكد من استعدادهم بشكل عام».