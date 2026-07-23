الاتحاد الإيطالي عن الاتفاق مع بيب جوارديولا: تواصلنا أيضًا مع كارلو أنشيلوتي ولكن!

مالديني: «حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، لم يكن لمنصبي هذا وجود من قبل، وسنحاول أنا وصديقي ليوناردو تقديم رؤية فنية ونهج فني لمنتخب إيطاليا. وأعتقد أن هذا بحد ذاته مؤشر على تغيير كبير».

ليوناردو: «لم يكن هناك أبداً توافق حول فكرة واحدة. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) يعيش في ثلاثة عوالم: المنتخب الوطني، فرق الناشئين، والقطاع الفني. ليس من أجل النظر إلى الماضي، بل من أجل المضي قدماً، الفكرة هي أن يقود الاتحاد هذه العوالم التي تجد صعوبة في التفاعل فيما بينها. لقد حدث هذا في أماكن أخرى، وهو ليس بالأمر الجديد: إيطاليا قادرة على القيام بذلك وتدرك التوازنات، لكن لسبب أو لآخر لم يتمكنوا من تحقيقه. الفكرة هي توحيد الجميع في حركة تركز بشكل كبير على الجانب الفني. لقد تخلفت كرة القدم الإيطالية عن الركب، فاللعب اليوم يعتمد على المواجهة الفردية والمبادرة: علينا أن نغرس هذا النهج في عقول اللاعبين الشباب. وسيستند اختيارنا على هذا الأساس».